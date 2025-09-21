Tenis

Velký zvrat v Laver Cupu. Fritz jasně přehrál Alcaraze a výběr světa má náskok

Tenisté světového výběru zcela ovládli druhý den exhibičního turnaje Laver Cup. V San Franciscu nad týmem Evropy, ve kterém jsou i Jakub Menšík a náhradník Tomáš Macháč, vedou před závěrečnými zápasy 9:3.
Taylor Fritz v zápase proti Carlosi Alcarazovi
Taylor Fritz v zápase proti Carlosi Alcarazovi | Foto: Reuters

První sobotní výhru zařídil Australan Alex De Minaur, který si poradil 6:1 a 6:4 s Alexanderem Zverevem z Německa.

Argentinec Francisco Cerúndolo poté porazil 6:3 a 7:6 Holgera Runeho z Dánska.

O překvapení se poté postaral domácí Taylor Fritz, když nedal šanci prvnímu hráči světa Carlosi Alcarazovi a španělskou hvězdu zdolal 6:3, 6:2. Šestinásobného grandslamového šampiona porazil na čtvrtý pokus.

"V předchozích třech zápasech mi Carlos vždycky sebral hned první podání, takže bylo důležité, že jsem teď servis udržel," citovala Fritze agentura Reuters.

"Dneska jsem si věřil. Nehrál jsem na jistotu a hrál jsem beze strachu," dodal.

Obrat světového výběru, který vloni ve finále s Evropou prohrál 11:13, potom ve čtyřhře dokonali De Minaur s Američanem Alexem Michelsenem. Dánsko-norskou dvojici Holger Rune, Casper Ruud porazili 6:3 a 6:4.

Exhibiční tenisový turnaj týmů Laver Cup v San Franciscu:

Výběr světa - Výběr Evropy 9:3 po druhém dnu

De Minaur - Zverev 6:1, 6:4, Cerúndolo - Rune 6:3, 7:6 (7:5), Fritz - Alcaraz 6:3, 6:2, De Minaur, Michelsen - Ruud, Rune 6:3, 6:4.

