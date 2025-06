Zázračné sestry i fanynka Rybakinové. Mladé Češky opět dobývají Paříž

Je to úctyhodná statistika. Na třech ze čtyř posledních grandslamů v Paříži se z juniorského titulu radovala česká tenistka. Důkaz, že to mladé hráčky ze středu Evropy na oranžové drti opravdu umí, chtějí přinést další jména. Dvě Češky jsou ve hře už o čtvrtfinále dívčího French Open.

Už šestičlenná účast českých dívek na druhém juniorském grandslamu sezony budila respekt. Mezi posledních 16 hráček pronikly dvě. Alena Kovačková a Sarah Melany Fajmonová.

První jmenovaná patří do tenisové rodiny a už pár sezon se o ní píše jako o člence dalšího zázračného tenisového sesterského dua.

Je jí 16 let a už má na kontě vyhranou juniorskou čtyřhru na Wimbledonu, což se jí povedlo před dvěma lety.

Podobně jako její o dva roky mladší sestra Jana už zkouší prorazit mezi dospělými, ale zatím jí patří pozice až v deváté stovce žebříčku.

"Hrála jsem skvěle, švihala jsem a celou dobu vedla. Myslím, že jsem hodně zlepšila forhend, s mámou jsem na něm hodně pracovala. Těší mě, že jsem ve třetím kole," zářila v Paříži v rozhovoru pro Tenisový svět.

Také Jana nastoupila do singlové soutěže, ale přestože je v dospělém žebříčku v sedmé stovce žebříčku, skončila už ve druhém kole.

Sesterské duo je ovšem velkým želízkem pro celkové vítězství v deblu. Plní roli nasazených trojek a na letošním Australian Open došlo do semifinále.

O postup do čtvrtfinále juniorského pavouka usiluje i hráčka I. ČLTK Fajmonová. Do hlavní fáze se probila přes dvoukolovou kvalifikaci a nyní pokračuje ve skvělých výkonech.

"Chci se tady dostat do semifinále. Vím, že je to velký cíl, ale myslím, že na to mám," řekla Tenisovému světu osmnáctiletá tenistka.

A zatím z ní jde opravdu strach, ve čtyřech zápasech v řadě neztratila ani set. Ve čtvrtfinále si případně může střihnout i české derby s Kovačkovou.

Už nyní si ovšem splnila velký sen, v šatně potkala svůj velký idol Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu.

"Většina lidí mi říká, že mám postavu jako ona a že tak i trochu vypadám. Líbí se mi, že hraje agresivně, ale zároveň z ní jde cítit kontrola. Ví, co dělá. A nedává najevo žádné emoce, což mi přijde neskutečné. Mentální hra na kurtu je strašně těžká," uvedla.

Jestli bude mít český tenis jistou semifinalistku juniorského French Open, bude jasné ve středu po poledni, zápasy obou českých nadějí jsou totiž na programu už od 11 hodin.