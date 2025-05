Měl jsem skončit o rok dřív, mám následky, překvapil všechny Nadal. Tenis mu nechybí

Byla to nejdojemnější scéna nedělního odpoledne v Paříži a velká pocta tenisovému králi. Rafael Nadal se na French Open rozloučil s kariérou, kterou ukončil už loni v listopadu. Přestože při pohledu na sestřih jeho nejslavnějších okamžiků Španěl plakal, při rozhovorech s novináři překvapil, že tenis mu vůbec nechybí. Dokonce trochu lituje, že neskončil dřív.

Dostal plaketu, před očima mu pořadatelé promítli nejslavnější okamžiky jeho kariéry a odhalili otisk jeho boty, který bude navždy zasazený do kurtu Philippa Chatriera.

Když se po tváři Rafaela Nadala při nedělní rozlučce kutálely slzy, ledaskoho by mohlo napadnout, že španělskou legendu mrzí, že tenisový kolotoč pro něho na vždycky skončil.

Ale opak je pravdou. Když utichly emoce a osmatřicetiletý tenisový důchodce zamířil mezi novináře, rozpovídal se o tom, jak mu raketa a míček vůbec nechybí.

"Od listopadu jsem se nedotkl rakety, nestál jsem na kurtu. Ne snad, že bych na tenis zanevřel, ale bylo potřeba tu kapitolu uzavřít, a tak jsem to udělal. Nechybí mi, ale určitě bych si rád v budoucnu zahrál nějaké exhibiční zápasy," přiznal.

Kdyby bylo na rodákovi z Mallorky, pokračoval by v tenise donekonečna. Stopku mu ovšem vystavilo tělo a v loňském roce už hrál vyloženě přes bolest.

"Možná už ten poslední rok byl příliš a měl jsem skončit dřív. Moje tělo mě vůbec nepustilo k takové úrovni tenisu, abych si ho užíval. Ale to jsem nemohl tušit, že to tak dopadne," uvedl nadal v rozhovoru pro L’Équipe.

Poslední zápas měl jinak dobře promyšlený. Rozloučil se před domácími fanoušky během finále Davis Cupu. Jenže i to si vzalo svou daň.

"Dalších čtyřicet dnů od posledního zápasu jsem strávil v bolestech, má noha byla v katastrofálním stavu. Sotva jsem chodil. Nic než konec kariéry tak nepřipadalo v úvahu, ani teď po takové době, stále cítím následky a slabou bolest," vysvětlil Nadal.

Dokonce dostal otázku, zda neměl ukončit kariéru po jeho pařížském titulu v roce 2022, kde už také hrál posilněný dávkami léků na bolest.

"To jsou spekulace. Dnes bych vám řekl, že ano, že jsem to měl udělat. Ale jak jsem se mohl rozhodnout v momentě, kdy jsem byl na vrcholu a tolik šťastný, že hraju. Na následném Wimbledonu jsem si natrhnul sval v semifinále. Kdyby se to nestalo, měl jsem formu na to tam vyhrát. Těžko se o tom mluví takhle zpětně," dodal Nadal.

Nyní má ale příjemné starosti. K Rafaelovi juniorovi přibude sourozenec, Španělova žena Mery totiž čeká druhé dítě.

"Vždycky jsem byl rodinný typ, co má rád děti. Trávil jsem s nimi hodně času. Tuhle roli tatínka si teď hodně užívám."