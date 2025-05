Jak jen to ten Menšík dělá? divili se. Wilander mluvil o jeho ohromné síle

Budí pozornost. O český tenisový talent Jakuba Menšíka je v Paříži zájem. Jeho úterní vyhrané první kolo proti domácímu Alexandru Müllerovi a bučícím divákům vzbudilo poprask. Televizní expert a bývalá světová jednička Mats Wilander prorokuje teenagerovi z Prostějova hvězdnou budoucnost.

Na letošním French Open to opravdu není běžná věc, aby byl o českého tenistu zájem i mezi zahraničními novináři a záznam z tiskové konference se natáčel a přenášel do celého světa.

Takové privilegium si vysloužil Menšík, který si od triumfu v Miami vozí s sebou po turnajích i punc hvězdy nejčerstvější tenisové generace, talentu, který to jednou dotáhne do absolutní špičky.

Ale aby mohl usednout před média, musel předtím odehrát čtyři sety proti domácí rozjeté hvězdě Müllerovi. A především proti Francouzům na tribunách, kteří na českou jedničku pískali i bučeli.

Však jeho výkon ocenil i televizní expert Eurosportu a trojnásobný vítěz antukového grandslamu Mats Wilander.

"Menšíkovi je teprve 19 let. Na takové mládí je to neuvěřitelný hráč, má v sobě ohromnou sílu a proti Müllerovi to ukázal. Francouz hrál v posledních týdnech na antuce skvěle. Byl to těžký los, ale Menšík si připsal skvělé vítězství," nešetřil Švéd chválou.

O budoucnosti českého tenisty nemá pochyb. "Teď se nebavíme o tom, jestli on, ale hledáme někoho, kdo bude za pár let s Menšíkem ty grandslamy vyhrávat," dodal Wilander.

V živém žebříčku po přičtení bodů za postup do druhého kola figuruje Menšík už na 17. místě. Zahraniční novináře tak zajímalo, čím to je, že se tak rychle etabloval na dospělý tenis.

"To je dobrá otázka, to bych sám rád věděl," pobavil nejprve český tenista celou místnost pro média.

Pak však zvážněl. "Na tour jsem už něco přes rok, mám za sebou docela dost zápasů, ale i když budu hrát dalších deset let, pořád bude co se učit. Beru to tak, že to přichází pro mě naprosto přirozeně. A někomu to holt jde rychleji a někomu pomaleji," vysvětlil.

Žádnou radu pro své vrstevníky nebo ještě mladší hráče tedy nemá. "Je to individuální věc. Každý to má jinak. Já se soustředím na to, abych se z každého zápasu, turnaje i tréninku něco naučil a abych se zlepšil. Jsem rád, že to funguje a jsem schopný hrát s těmi nejlepšími hráči světa," prohlásil.

V dalším kole bude opět plnit roli favorita, čeká ho totiž Portugalec Henrique Rocha. Jednadvacetiletý kvalifikant, kterému ale v žebříčku patří až 200. příčka.