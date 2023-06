Lehečka - Giron. Český tenista bojuje o třetí kolo French Open proti Američanovi

Jiří Lehečka aktuálně otevírá pátou desítku žebříčku ATP. V prvním kole antukového grandslamu zvládl náročnou pětisetovou bitvu s Němcem Struffem a do druhého kola Roland Garros se dostal poprvé v kariéře. České jedničce vyšel skvěle první sezónní grandslam Australian Open, v němž se dostal až do čtvrtfinále, nevyzrál na Řeka Tsitsipase. Velmi dobře si vedl rovněž na turnaji v Dauhá, kde útočil na postup do finále, ale proti Skotovi Murraymu neproměnil pět mečbolů a skončil proto v semifinále.