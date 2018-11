Francie v problémech. Tsonga se ve finále Davis Cupu zranil a možná už nenastoupí

před 1 hodinou

Francouzští tenisté se nejspíš budou muset ve zbývajícím programu finále Davisova poháru obejít bez Jo-Wilfrieda Tsongy, který si v páteční dvouhře poranil tříslo. Tsonga se zranil ve třetím setu duelu s chorvatskou jedničkou Marinem Čiličem, kterému podlehl 3:6, 5:7, 4:6. Chorvatsko vede po prvním dnu 2:0.

Třiatřicetiletý Tsonga dnes absolvuje další vyšetření, po nichž se rozhodne, zda bude případně k dispozici pro nedělní dvouhru. Francie dnes ve čtyřhře musí zvítězit, aby si udržela naději na obrat finále.

Lékaři Tsongovi už v pátek při ošetření na kurtu doporučili, aby zápas s Čiličem vzdal. "To nepřicházelo v úvahu, na stadion přišlo 25.000 fanoušků a další to sledovali u televizí. Chtěl jsem bojovat až do konce," řekl Tsonga, jenž v této sezoně kvůli zranění kolena sedm měsíců nehrál.