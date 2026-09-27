Finále proti Češkám? Ukrajina tasila vyzývavý úsměv, Svitolinová řeší zvláštní náladu

Žádné překvapení se nekoná. V nedělním finále Billie Jean King Cupu se střetnou dvě země, které do Šen-čenu dovezly nejtěžší tenisový kalibr. Favorizované Češky vyzvou Ukrajinky v čele se světovou sedmičkou Elinou Svitolinovou. A ty se výběru Barbory Strýcové rozhodně nebojí.
Pro ukrajinský tenis byla sobota odpoledne historickým dnem. Poprvé se jejich reprezentantky dostaly do finále Billie Jean King Cupu. A to i přesto, že těsně před začátkem bojů v Šen-čenu se z národního srazu omluvila desátá hráčka světa Marta Kosťuková.
V semifinále si navíc poradily s italskými šampionkami posledních dvou let.
„Je to úžasná chvíle pro ukrajinský tenis zvlášť v době, kdy doma naši lidé snáší válečné útoky,“ zářila Svitolinová v rozhovoru na kurtu obmotaná vlajkou.
Její parťačka Anhelina Kalininová ukazováčkem stírala slzy. Právě ona podržela tým nejvíc, i když je v žebříčku WTA až šestou nejlepší Ukrajinkou, vyhrála oba singlové zápasy proti Belgii i proti Itálii.
„Ani jsem dnes necítila žádný extra tlak. Prostě jsem se soustředila na to, abych Caterinu Grantovou porazila,“ uvedla skromně Kalininová.
Sotva ale usušila slzy dojetí z historického postupu do boje o stříbrnou trofej, musela zvážnět. Přišly totiž otázky na dalšího protivníka, kterým je česká parta kapitánky Barbory Strýcové.
Kapitán Ukrajiny Ilja Marčenko se ale dotazů na budoucnost rozhodně nezalekl, dokonce se při ní vyzývavě pousmál
„Nezáleží na tom, proti komu hrajeme - vyhrajeme,“ odpověděl sebevědomě.
Česká kapitánka přitom předtím novinářům naznačila, že do finále počítá s tím, že nasadí obě hlavní esa světové desítky a wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou.
Poté se ale přecei jen o českém tenisu rozpovídal více. „Samozřejmě, že mají skvělý tým. Na papíře jsou jasné favoritky. Tohle je ale finále, stát se může cokoli a nervozita hraje velkou roli. My jsme jednotní a máme velkého týmového ducha, to je naše síla,“ uvedl Marčenko.
Ukrajinská jednička Svitolinová má s Češkami své zkušenosti. S českou hlavní hvězdou Noskovou hrála celkem třikrát a z toho vyhrála jen jeden zápas na antuce. V Číně se ale hraje na tvrdém povrchu.
„Češky jsou papírově lepší, o tom není pochyb. Ale myslím, že na kurt půjdeme v takové zvláštní náladě, že proti takovému soupeři nemáme co ztratit. Pokusíme se hrát co nejlepší tenis a udělat co možná nejvíc i z taktického hlediska. Třeba to povede k tomu, že vyhrajeme, což by byl splněný sen,“ dodala Svitolinová.
Utkání mezi Českou republikou a Ukrajinou ve finále Billie Jean King Cupu začíná po nedělní 11. hodině a deník Aktuálně.cz ho přinese v online reportáži.
„Dali návrh, já ho odmítl.“ Trump smetl íránský plán a přejmenoval klíčovou úžinu
Americký prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na znovuotevření Hormuzského průlivu a ukončení bojů na Blízkém východě, který Teherán označuje jako sedmidenní cestovní mapu k míru. Trump v sobotu na své síti Truth Social zopakoval, že Írán nesmí mít jadernou zbraň, což je hlavní důvod, jímž USA a Izrael zdůvodňují tuto válku, kterou začaly 28. února bombardováním Íránu.
Stonehenge nedá vědcům spát. Teď přišli s překvapivým zjištěním, kudy kámen cestoval
Svatyně, observatoř, nebo něco mnohem temnějšího? Stonehenge i po tisíciletích odmítá vydat svá tajemství. Vědci nyní zacílili na šestitunový oltářní kámen v srdci kamenného kruhu a přišli s fascinujícím zjištěním. Gigantický kolos lidé uctívali dávno před vznikem slavného monumentu. Jakou neznámou moc v sobě ukrýval, že kvůli jeho záchraně podstoupili doslova šílenou cestu přes půl Británie?
Mysleli, že rozhoduje hlavně pohyb a jídlo. Jeden faktor s délkou života ale možná souvisí mnohem víc
Jídlo, pohyb, kouření, obezita. Právě tam obvykle hledáme recept na delší život. Nová americká analýza ale ukazuje na faktor, který lidé často odsouvají až na konec dne. Jeho souvislost s délkou života překonala ve statistických modelech většinu sledovaných návyků. A nejde o žádný drahý biohack: rozhodovat může už to, kolik hodin každou noc skutečně prospíte. Vědci teď ukazují proč.