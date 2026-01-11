Finále je jako titul. Psychologa nepotřebuju, hlásí Nosková. Porážku překousne za den

Pomalu se sune k první desítce žebříčku. Linda Nosková je jasnou českou jedničkou a řadí se mezi elitu světového tenisu, přestože jí na kontě zatím svítí jen jeden titul. Ničeho ale nelituje, ráda si řídí věci po svém a zatím ani neuvažuje, že by do týmu angažovala například psychologa.
Loni odehrála zatím asi životní sezonu, přestože z každého turnaje odešla jako poražená. Jenže třikrát to bylo až ve finále.
Jednadvacetiletá tenistka z Přerova konečně zastabilizovala výkony a posbírala spoustu bodů, které ji posadily na 12. místo žebříčku.
Zároveň se vůbec nešetřila, odehrála 69 zápasů a nevynechala ani baráž Billie Jean King Cupu.
„Byl to úspěšný rok. Ani si nedovedu představit, jaký by byl ohlas, kdybych všechna ta tři finále vyhrála. Ale když se nad tím zamyslím, titul a finále zase tak velký rozdíl není,“ uvedla v podcastu Přes Příkop.
A nejen to. Dalších 32 utkání si střihla i ve čtyřhře, kde je už 65. hráčkou světa.
„Deblistka ale nejsem. Čtyřhru hraju jako takový doplňkový sport hlavně na delších turnajích, abych nějak vyplnila čas mezi singlovými zápasy. Abych netrávila čas jen mimo kurt, nebo jen tu hodinu na tréninku, kterou nám dají k dispozici,“ vysvětlila.
I když už začíná obsazovat ta nejvyšší patra tenisu, kolem sebe má jen úzký tým. Stabilním základním kamenem je zkušený kouč Tomáš Krupa, kterého nyní nově doplňuje Lukáš Dlouhý.
„Mám ráda své tempo, když mi nikdo nediktuje, co mám dělat a kdy. Když mám prostor na svou hru. Nepotřebuju povzbuzovat po každém míčku. Pan Krupa to dělá skvěle, jsou to mé další oči zvenčí, vždycky mi řekne svůj názor, jak jsem to mohla zahrát lépe, ale dál už to nechává na mně,“ uvedla.
Soběstačnost je něco, co aktuální českou jedničku provází už odmalička.
„Chtěla jsem se co nejdřív odstěhovat, mít vlastní auto, co nejdříve se dostat do dospělého života. Jsem hodně soběstačná, nepotřebuju vidět další lidi třeba celý den,“ prohlásila.
Taková povaha jí prý pomáhá i v těžkých situacích na kurtu. „Nejhorší je, když mám něco natrénovaného a nejsem schopná to pak předvést na kurtu. To mě občas štve, ráda mám všechno dokonalé, ale můj vrozený klid mi pomáhá se s tím vyrovnat.“
I proto prý zatím odmítá angažovat do týmu psychologa, se kterým by těžké chvíle rozebírala.
„Nepotřebuju ho. Jen si musím uvědomit, že je to jenom zápas. I když se může zdát všechno ztracené, když vám uteče nějaká těsná bitva, ale v tenise je super, že za pár dní je další turnaj a je další možnost vyhrát. Nad porážkou přemýšlím maximálně 24 hodin,“ dodala.
Tu utrpěla i tento týden v Brisbane v osmifinále s Ruskou Mirrou Andrejevovou. Příští týden to měla šanci napravit v generálce na blížící se Australian Open v Adelaide, ale na poslední chvíli se odhlásila.
