Čilič se dokázal do finále dvakrát vrátit, nakonec ale slaví jubilejní titul Federer

před 5 hodinami

Roger Federer porazil ve finále Australian Open Marina Čiliče 3:2 na sety a získal svůj 20. grandslamový titul kariéry.

Melbourne - Tenista Roger Federer porazil ve finále Australian Open Chorvata Marina Čiliče v pětisetové bitvě 6:2, 6:7, 6:3, 3:6 a 6:1 a obhájil loňský titul. Šestatřicetiletý Švýcar triumfoval v Melbourne už pošesté v kariéře a rozšířil svoji rekordní sbírku grandslamových titulů na dvacet.

Federer letos na Australian Open až v duelu o vítěznou trofej ztratil první set, nakonec ale Čiliče po třech hodinách a sedmi minutách udolal. Devětadvacetiletému Chorvatovi nevyšla odveta za prohru ve finále loňského Wimbledonu a legendárnímu Švýcarovi podlehl podeváté z deseti vzájemných soubojů.

"Byl to dlouhý den, čekali jsme na finále, odpoledne je to daleko snazší, než když se hraje takhle pozdě. Jsou to neuvěřitelné pocity. Pro mě to znamená, že má pohádka pokračuje," řekl po ceremoniálu šestatřicetiletý Švýcar.

Federer potvrdil pozici nejlepšího hráče tenisové historie podle počtu získaných grandslamů, na druhého v pořadí Španěla Rafaela Nadala, který ovládl některý z turnajů velké čtyřky šestnáctkrát, má nyní náskok čtyř triumfů. Čilič třetí účast v grandslamovém finále v kariéře v druhý titul neproměnil a ve sbírce má dál jen vítězství z US Open.

Čilič vstoupil do svého prvního melbournského finále velmi nervózně, kupil chybu za chybou a po dvou ztracených servisech rychle prohrával 0:3. Federer díky tomu vyhrál první set za 26 minut hladce 6:2.

V druhé sadě Chorvat přidal a za stavu 5:4 se po Švýcarově dvojchybě dostal k setbolu, který ale neproměnil. Na 1:1 srovnal až po otočce v tie-breaku ze stavu 3:4.

Třetí sadu rozhodla šestá hra. Čilič udělal při svém podání několik laciných chyb a soupeři tím nabídl brejk. Federer získal Chorvatům servis i na začátku čtvrtého setu a zdálo se, že míří za pohodlným vítězstvím.

Při dalším Čiličově podání ale nevyužil šanci na vedení 3:0 a outsider finále pak předvedl nečekaný comeback. Od stavu 1:3 vyhrál pět gamů za sebou a vynutil si rozhodující pátý set. V něm musel Federer hned na úvod odvracet dva brejkboly a zdálo se, že o sedm let mladší Čilič má více sil.

Švýcar pak ale předvedl, proč je zřejmě nejlepším tenistou historie a naplno využil své větší zkušenosti. V další hře pomocí "jestřábího oka" správně odhadl, že Chorvat zahrál při shodě dvojchybu a následně po soupeřově forhendové chybě šanci na brejk využil. Zlomený Čilič pak ještě jednou ztratil servis a bylo rozhodnuto.

"Byla to pro mě úžasná cesta. Mohly to být dva nejlepší týdny v mém životě. Měl jsem šance na startu pátého setu, ale Roger odehrál rozhodující sadu skvěle," podotkl Čilič. "Během půlroku jsem odehrál další finále grandslamu. Začátek roku se povedl, věřím, že dosáhnu na další finále a v budoucnu nějakou trofej získám," dodal Čilič, jenž se posune na třetí místo žebříčku ATP. Federer těsně zůstal druhý za Nadalem.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 55 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Federer (2-Švýc.) - Čilič (6-Chorv.) 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1.

Smíšená čtyřhra - finále:

Dabrowská, Pavič (8-Kan./Chorv.) - Babosová, Bopanna (5-Maď./Indie) 2:6, 6:4, 11:9.