Fenomenální Federer udivil i počinem, za který se pohár nedává

Roger Federer během kariéry odehrál 1750 zápasů ve dvouhře a čtyřhře. Ani jediný po zahájení nevzdal. Dnes fenomenální švýcarský tenista slaví 45. narozeniny.
Když se probírají rekordy Rogera Federera, obvykle přijdou na řadu jeho grandslamové tituly, osm triumfů ve Wimbledonu nebo 237 nepřetržitých týdnů na pozici světové jedničky.
Jeden údaj je přitom možná ještě pozoruhodnější. Za téměř čtvrtstoletí profesionální kariéry Švýcar ani jednou neskrečoval rozehraný zápas.
Dnes pětačtyřicetiletý Federer jich podle statistik ATP absolvoval ve dvouhře 1526 a ve čtyřhře dalších 224. Celkem tedy 1750. Jakmile jednou nastoupil na kurt a začal hrát, také zápas dokončil.
Neznamená to, že by byl tenisovým nezmarem, kterému se vyhýbala zranění. Právě naopak.
V únoru 2016 podstoupil operaci levého kolena, pravé mu lékaři operovali třikrát – v únoru a květnu 2020 a naposledy v srpnu 2021. Po první operaci vynechal půl roku, závěr kariéry pak zdravotní problémy téměř roztrhal na kusy.
Federer také několikrát odstoupil z turnaje před zápasem. Jeden z nejslavnějších případů přišel v roce 2014.
V semifinále Turnaje mistrů v Londýně strávil téměř tři hodiny v dramatické bitvě se Stanem Wawrinkou, odvrátil čtyři mečboly a zvítězil. Do finále proti Novaku Djokovičovi už kvůli zranění zad nenastoupil.
Podobně se zachoval na Roland Garros před pěti lety. Po více než tříhodinovém nočním zápase s Dominikem Koepferem postoupil do osmifinále, ale další duel už neodehrál.
„Po dvou operacích kolena a více než roce rehabilitace je důležité, abych poslouchal své tělo a na cestě zpět na něj příliš netlačil,“ vysvětloval tehdy.
Právě v tom spočívala zvláštnost jeho série. Federer nebyl ochoten ignorovat zdravotní stav za každou cenu.
Když usoudil, že nemůže hrát, raději na kurt vůbec nevstoupil. Pokud však zápas rozehrál, nikdy během něj nepodal soupeři ruku před posledním bodem.
Nakonec jej přece jen zastavilo tělo. Když v září 2022 oznamoval konec profesionální kariéry, otevřeně přiznal, že poslední tři roky byly poznamenané zraněními a operacemi.
„Tvrdě jsem pracoval, abych se vrátil do plné závodní formy, ale znám také možnosti a limity svého těla. A jeho zpráva pro mě byla v poslední době jasná,“ řekl tehdy Federer.
Připomněl, že za sebou má více než 1500 zápasů během 24 let.
Kariéru uzavřel se 103 tituly ve dvouhře, 20 grandslamovými trofejemi a 1251 vítězstvími. Vedle nich zůstala statistika, za kterou se žádný pohár nepředává. Nula skrečí. Od prvního do posledního zápasu.
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