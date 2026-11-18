Kateřina Siniaková v uplynulé sezoně ještě zvýraznila status jedné z nejlepších deblistek tenisové historie, parádní ročník stvrdila triumfem na WTA Finals v Indian Wells po boku své stálé partnerky Američanky Taylor Townsendové. Podle bývalé šampionky Lucie Šafářové je Siniaková „absolutní superhvězdou“, která v deblu dokáže svou temperamentní povahu korigovat přece jen lépe než v singlu.
„Co to má za sezonu? A co to má za kariéru? Kdyby dnes skončila, tak už teď je to úplně geniální,“ kroutila Šafářová hlavou v nejnovějším vydání talk show Kanár+ na stanici Canal+ Sport.
„Je to prostě legenda. Porážka v prvním zápase jim s Taylor paradoxně pomohla. Pak mi Katka přišla ještě víc nabuzená a hladová. Klobouk dolů,“ doplnila další bývalá česká tenistka Klára Koukalová.
Třicetiletá Siniaková vyhrála takzvaný Turnaj mistryň podruhé v kariéře, poprvé triumfovala před pěti lety po boku Barbory Krejčíkové. V kalifornském Indian Wells teď Češka převzala i ocenění pro světovou jedničku, na trůnu zakončila sezonu už pošesté v kariéře, čímž překonala rekord legendy Martiny Navrátilové.
Podle bývalých českých tenistek to ale zdaleka není konec. „Katka může hrát debla klidně do padesáti,“ prohlásila Andrea Sestini Hlaváčková, vítězka dvou grandslamů ve čtyřhře.
„Ano, je pořád relativně mladá, úspěchů může udělat ještě hrozně moc,“ souhlasila Šafářová, která byla rovněž světovou jedničkou v deblu a vyhrála v něm pět grandslamů.
Siniakové má podle ní patřit mnohem víc uznání, než se jí ve světě dostává. „Zasloužila by si to. Debly možná nejsou tak vidět, ale to, co ona tam dokazuje, by jí mělo dávat status absolutní superhvězdy. Většina těch největších hvězd má nějaké vzestupy a pády, ona ale neustále drží linii. Je to obrovská bojovnice. Úžasná,“ rozplývala se Šafářová.
Ještě v živé paměti má vzájemný zápas, který se odehrál před osmi lety v New Yorku ve 2. kole grandslamového US Open. Siniaková v páru s Krejčíkovou tehdy vyřadila česko-americký pár Šafářová - Bethanie Matteková-Sandsová po setech 6:4, 6:3.
„Bylo to vyostřené, oba týmy chtěly hodně vyhrát. Na kurtě byla velká profesionálka, byla velmi dravá, kolikrát tam padlo i nějaké sprosté slovo. Párkrát vyletěl čertík z krabičky,“ smála se Šafářová.
„Ona je prostě buldoček, ale vždycky v nějakých mezích. Nikdy jsem neviděla, že by s někým měla nějaký konflikt. A mimo kurt je úplně jiná, strašně fajn,“ dodala.
Vzpomínky Koukalové jsou ještě mnohem dávnější. Poprvé potkala pozdější šampionku na tréninku na pražské Spartě. Siniakové tehdy bylo třináct let.
„Trenér Daniel Filjo mi říká: Hele, přijde si sem s tebou zahrát taková kudrnatá, bojovná, zkus ji. Tak přišlo něco kudrnatého. Měla ty vlasy, že jsem jí skoro ani neviděla do obličeje. Pamatuju si to dodnes, byl to nejintenzivnější trénink, který jsem snad zažila,“ líčila Koukalová.
„Rozčilovala se, létaly tam rakety, ale říkala jsem si: Teda tahle holka, ta je tak zakouslá, ta bude fakt dobrá,“ doplnila bývalá 20. hráčka světového žebříčku ve dvouhře.
Podle Šafářová se pořád zapomíná i na to, jak výbornou je Siniaková singlistkou.
Jejím maximem na žebříčku je 27. místo, na které dosáhla před dvěma lety. Od roku 2016 je nepřetržitě v elitní stovce. Úctyhodných šest posledních ročníků uzavřela coby hráčka první padesátky.
V singlu jí však podle Šafářové občas vyhrocené emoce brzdí. „Přijde mi, že v deblu, jak jsou dvě, tak se to vybalancuje. Ale v singlu ji to občas semele. Ztratí tam na nějakou dobu koncentraci a občas jí tam uteče zápas. V deblu jí to ale nevadí vůbec,“ podotkla.
„Je to člověk, který emoce potřebuje, aby se vyburcoval. Mám pocit, že kdyby to držela v sobě, bude utlumená,“ mínila Koukalová.
V posledním letošním díle původní talk show Kanár+, který má premiéru ve středu ve 20:30 na stanici Canal+ Sport, se Hlaváčková, Šafářová a Koukalová celkově ohlédly za WTA Finals v Indian Wells, bavily se o Lindě Noskové a o tom, jaké to je mít den blbec. Probraly i „vyšťavenou“ Karolínu Muchovou, semletou Arynu Sabalenkovou nebo devatenáctiletou senzaci Mirru Andrejevovou.
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