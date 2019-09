Fenomén Bianca. Navrátilovou i Plíškovou její ego udivuje, jiné už začíná štvát

V Kanadě je národní hrdinkou, ve zbytku světa si ovšem buduje poměrně kontroverzní pověst. Bianca Andreescuová je v každém případě po triumfu na tenisovém US Open pevně usazena v záři reflektorů. A pozornost si očividně užívá.

Je předčasné dělat jakékoli závěry. Andreescuová se nicméně může stát právě tou superstar, kterou jedni milují - a druzí nemohou vystát.

Devatenáctiletá tenistka letos důrazně vlétla do absolutní světové špičky, na kurtech nezná strach a působí takřka neporazitelně.

I přes téměř čtyřměsíční zdravotní pauzu berou její statistiky dech. Mladičká Kanaďanka ovládla čtyři turnaje z devíti, do kterých letos nastoupila. Poslední kompletní zápas prohrála na začátku března v Acapulcu. Nyní, po triumfech v Torontu a New Yorku, činí její vítězná série třináct zápasů.

Více než působivá je i její bilance proti hráčkám první světové desítky: 8:0 pro Andreescuovou!

"Už od začátku spolupráce mě udivovalo, že se žádné soupeřky na kurtu nebála," zavzpomínal její kouč Sylvain Bruneau po vítězství své svěřenkyně nad Serenou Williamsovou ve finále US Open.

Muž, který hrál jednu z hlavních rolí ve scénce, jež ideálně ilustrovala ambiciózní postoj mladé hráčky. Odehrála se poté, co Andreescuová na stadionu Arthura Ashe převzala stříbrný pohár.

V jednom momentu Bianca cennou relikvii podala svému trenérovi a ten, ochromený nervozitou, jen zoufale vyhrkl: "Na něco takového nejsem vůbec zvyklý." Andreescuová hbitě reagovala: "Tak si zvykni."

Kanaďanka překypuje přirozenou sebedůvěrou. Nikoli předstíranou, která obzvlášť v ženském tenise často hráčky opouští, když jde do tuhého. Andreescuová nepodléhá tlaku, atmosféře, ani jiným vlivům. Mimo kurt je emotivní, ráda se předvádí, během hry ale zůstává stoprocentně soustředěná.

Zaslouženě tím fascinuje miliony lidí po celém světě. Mimo jiné legendární Martinu Navrátilovou.

"Bianca ukázala skvělý klid, rovnováhu a sebedůvěru, když coby teenagerka před 23 tisíci šílenými newyorskými diváky udržela svou hlavu pohromadě. Bylo to znamení, že vidíme skutečnou šampionku," prohlásila držitelka osmnácti grandslamových singlových titulů.

"Myslím si, že Serena byla trochu překvapená z toho, jak se Bianca ve svém prvním grandslamovém finále se vším vyrovnala. Byla pod enormním tlakem, ale uzavřela se před vším, co by ji mohlo vyvést z koncentrace," dodala Češka.

Na fantastický úspěch Andreescuové se novináři na turnaji v čínském Čeng-čou zeptali také Karolíny Plíškové. A i současná světová dvojka přiznala, že jí vystoupení devatenáctileté Kanaďanky imponovalo.

"Je super sebevědomá a to jí strašně moc pomáhá. Na US Open jsem ji považovala za černého koně, takže ani nejsem moc překvapená z toho, že to nakonec celé vyhrála. Už z toho důvodu, že sice zatím nehrála moc turnajů, ale ovládla skoro všechno, do čeho se pustila," prohlásila česká tenistka.

Andreescuová je ale svérázná povaha. Před novináři a kamerami působí možná až příliš sebejistě, často své emotivní projevy přehrává.

Už v březnu se ostatně ukázalo, že nově nastupující kometa zřejmě nebude mezi kolegyněmi tou nejoblíbenější. Ostře proti ní tehdy vystoupila Němka Angelique Kerberová, která s Kanaďankou nejprve prohrála finále v Indian Wells a o týden později i třetí kolo v Miami.

Po druhém duelu u sítě směrem k Andreescuové zasyčela: "Biggest drama queen ever" - "Jsi největší hysterka všech dob." Německé šampionce se nelíbilo ošetřování soupeřky, která ji pak ve třetím setu smetla poměrem 6:1.

Od Kerberové to bylo čistě pejorativní označení. U mnoha mladých fanoušků ale právě mírně "teatrálním" chováním Andreescuová boduje. Její jednoznačně kladné nebo jednoznačně negativní přijetí je proto nemožné.

Kanaďanka lidi rozděluje, což se ukázalo i po jejím posledním rozhovoru pro WTA, v němž se vracela ke způsobu, jakým dokázala přehrát Serenu Williamsovou.

"Moje hlavní myšlenka byla ta, abych se Serenou nenechala na kurtu zastrašit. Naopak jsem se snažila svou hrou zastrašit jí," prohlásila v rozhovoru pro WTA.

V komentářích na Twitteru to pak pořádně schytala. "Za chvíli zmizíš jako ty ostatní před tebou. Neměj tak velká ústa," zněl jeden z nich. "Přestaň už mluvit," vyzýval další.

Na to se ale dcera rumunských imigrantů evidentně nechystá. Naopak už nahlas plánuje další velké věci. "Rozhodně nejsem spokojená. Do konce sezony chci být mezi třemi nejlepším hráčkami světa. A samozřejmě vyhrát Turnaj mistryň," prohlásila současná světová pětka.