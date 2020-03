Federerův prestižní rekord v ohrožení. Djokovič na něj útočí díky pauze

Jeden z nejcennějších tenisových milníků se otřásá v základech. Jde o počet týdnů strávených na postu světové jedničky. Momentální král Novak Djokovič teď sbírá jeden za druhým, aniž by musel jedinkrát švihnout raketou.

Srbský šampion v pondělí zahájil už svůj celkově 282. týden na trůnu. Lepší jsou v tenisových dějinách pouze dva muži. Prvního z nich - Američana Peta Samprase - dostihne Djokovič už za měsíc a pošle ho na třetí místo historických tabulek.

Pak před ním zůstane poslední výzva: dohnat Rogera Federera.

Švýcarových 310 týdnů na absolutním vrcholu se jevilo jako nedostižných, Djokovič ale všechny předpoklady staví na hlavu.

Pomoci mu přitom může nejen skvělá forma z posledního období, ve kterém ovládl tři z pěti grandslamů, ale i současná pauza zaviněná pandemií koronaviru.

Pokud ATP rozhodne o tom, že se aktuální týdny budou opravdu počítat, může se Srb stát nejlepším tenistou všech dob dle této optiky ještě předtím, než se znovu začne hrát.

To by mohlo způsobit kontroverzi, zejména pak mezi početnou fanouškovskou armádou Rogera Federera. "Budou zuřit," předvídá analytik stanice ESPN Brad Gilbert.

Okamžitě však dodává: "Myslím si, že Djokovič za tyhle zmražené týdny zaslouží kredit. Ten ranking je po právu jeho, je prostě jedničkou. A značnou dobu by jí stoprocentně byl, i kdyby se normálně hrálo."

Někdejšímu americkému hráči dává za pravdu momentální rozložení sil v mužské světové špičce. Djokovič vyhrál posledních 21 svých zápasů, v letošní sezoně má neuvěřitelnou bilanci 18:0. Jediným přímým a reálným konkurentem v boji o pozici číslo 1 mu je Rafael Nadal, kterého ale Djokovič při posledním utkání na ATP Cupu přehrál ve dvou setech.

Dá se předpokládat, že by Srb na Nadala výrazně zvýšil náskok ještě před startem antukové části sezony, zvlášť když na velkých turnajích v Indian Wells a Miami příliš bodů neobhajoval.

ATP i WTA zatím rozhodly o zmražení žebříčku do 7. června, prodloužení tohoto opatření je ale pravděpodobné. A o tom, zda se současné žebříčkové týdny budou brát za oficiální, se jednání teprve povedou.

Světové jedničky v mužské dvouhře (počet týdnů) 1. Roger Federer (Švýcarsko) - 310

2. Pete Sampras (USA) - 286

3. Novak Djokovič (Srbsko) - 282

4. Ivan Lendl (Československo) - 270

5. Jimmy Connors (USA) - 269

6. Rafael Nadal (Španělsko) - 209

7. John McEnroe (USA) - 170

8. Björn Borg (Švédsko) - 109

9. Andre Agassi (USA) - 101

10. Lleyton Hewitt (Austrálie) - 80

"Veškeré aspekty zmražení a detaily, jak bude v praxi fungovat, brzy ozřejmíme," prohlásil mluvčí ATP Simon Higson. Ve hře je údajně vymazání pandemického období ze statistické historie, stejně jako jakási střední cesta. V ní by se žebříček tvořil uměle týden od týdne, podle systému bodových odečtů. Právě to by hovořilo pro Djokoviče.

"Kdyby se hrálo v Indian Wells, ztratil by Djokovič pozici jedničky jen tehdy, kdyby prohrál dřív než v semifinále a Rafa vyhrál celý turnaj. To se nestalo a tak je Djokovič pořád první. Když takhle začnete odečítat body týden po týdnu, Djokovič by si top místo udržel dlouho, nejméně do Wimbledonu," osvětluje takovou situaci Gilbert.

V podmínkách, kdy by nikdo nepřidával body, by jich Djokovič nemohl ztratit tolik, aby ho kdokoli - včetně Nadala - do té doby předstihl.

"Djokovič by měl být jedničkou do dalšího grandslamu. A potom? To už si nejsem jistý, zda by to bylo správné," říká renomovaný a vlivný trenér Darren Cahill. Podobné by to podle něj mělo být i v případě ženské jedničky Ashleigh Bartyové.

Otázkou je, jaké reakce by přinesl fakt, že by současní tenisoví vládci sbírali týdny na čele bez jediného odehraného zápasu. Aniž by je mohl kdokoli ohrozit.

Aktuální chaos rovněž rozšiřuje zástup přívrženců takzvaného dvouletého rankingu. Systému, který už léta navrhuje především Rafael Nadal. Zatímco jednoletý žebříček s náročnou obhajobou bodů nepřináší prakticky žádný prostor pro odpočinek, dvouletý by hráče chránil víc a lépe by mohl reagovat na neočekávané události.

Sílí tak hlasy, že právě koronavirové krize může být vhodnou chvílí zamyslet se nad reformou.