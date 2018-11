Federera zvýhodňují, ale skandál se nekoná. Je to tak správně, potvrdil i Djokovič

před 27 minutami

Francouzský tenista Julien Benneteau přišel s obviněním: Rogera Federera prý na turnajích, zejména na Australian Open a US Open, pořadatelé prokazatelně zvýhodňují. "Julien je milý chlapík, znám ho už od juniorů," reagoval švýcarský šampion.

Benneteau je ve světe tenisu známou postavou. Už šestatřicetiletý veterán to v žebříčku dotáhl nejvýše na 26. místo. Bylo to před šesti lety. Jeho maximem na grandslamových turnajích je (a také už zůstane) čtvrtfinále domácího French Open z roku 2016.

Ve své domovině je velmi oblíben, nejen kvůli bronzové medaili z olympijských her v Londýně, kterou vybojoval ve čtyřhře po boku Richarda Gasqueta.

V současné době, kdy se jeho profesionální kariéra chýlí ke konci, se jeho jméno znovu přetřásá. V současnosti 137. hráč světového žebříčku totiž před několika dny poskytl kontroverzní rozhovor pro francouzské rádio Monte Carlo.

Napadl v něm Rogera Federera a zmínil jeho vazby na známého australského funkcionáře Craiga Tileyho, který Švýcarovi pomáhá pořádat týmový Laver Cup založený loni v září v Praze.

"Je to turnajový ředitel na Australian Open. Zároveň muž, který je na výplatní pásce Federerova agenta za Laver Cup," prohlásil Benneteau. Označil to za střet zájmů, který vede k protežování Federera na melbournském turnaji.

"Od té doby, co Tiley dostává peníze od Tonyho Godsicka (agent Rogera Federera, pozn. aut.), hraje Roger v Austrálii skoro pořád večerní zápasy. Konkrétně dvanáct z posledních čtrnácti," všiml si francouzský hráč, který naznačil, že se takto Švýcar snaží vyhýbat duelům v úmorném vedru typickém pro úvodní grandslam sezony.

Uvedl i konkrétní příklad z letošní ročníku turnaje, na němž Federer vybojoval zatím svůj poslední dvacátý grandslamový vavřín.

"Ve stejný den hráli Federer proti Němci Struffovi, nic proti němu, a Novak Djokovič proti Gaeli Monfilsovi. Asi se shodneme, že jakýkoli turnajový ředitel by dal do večerní session spíš zápas Djokoviče. Ale to se nestalo. Hrál odpoledne ve 40 stupních, zatímco Federer večer," vyprávěl Benneteau.

Nadržování Federerovi při nasazování do zápasů vypozoroval také během letošního US Open. "V New Yorku letos otevřeli nový stadion Louise Armstronga, ale Roger hrál všechny zápasy na centrálním kurtu Arthura Ashe. Přijde mi, že Tony Godsick nařídil, aby jeho klienta do nové arény nedávali," řekl Francouz.

A ještě dodal: "Je normální, že ho preferují, kvůli tomu, co dokázal. Ale na některých turnajích jsou prostě velké rozdíly v podmínkách. On nemá tušení, jaké to je."

Sám Roger Federer byl s obviněními od Benneteaua seznámen v Londýně na právě probíhajícím Turnaji mistrů. Přiznal, že o nich slyšel a přestože reagovat vůbec nechtěl, nakonec se u tématu pozastavil poměrně dlouho.

"Julien je milý chlapík, znám ho už od juniorských let, myslím, že všechno bylo hodně vytržené z kontextu. Necítím nějakou potřebu to komentovat. Nechám to na ostatních," řekl v první fázi.

Pak odpověděl i směrem ke konkrétním výtkám týkajících se US Open.

"Někdy se mě zeptají, jestli bych chtěl hrát v pondělí nebo v úterý. Někdy se zeptají, jestli spíš ve dne nebo v noci. Někdy jdou a zeptají se agenta. Někdy mi řeknou, že Asie chce abych hrál v noci," popsal Federer.

Potvrdil i to, že se svými požadavky často přichází sami hráči. "Ano, občas máme nějaké přání. Ale na US Open jsem žádal, zda bych nemohl hrát v pondělí a hrál jsem v úterý večer. To je všechno normální. Někdy mi organizátoři vyjdou vstříc, jindy ne," uzavřel.

V úterý se na obranu Federera postavil právě ředitel Australian Open Craig Tiley.

"Roger Federer je výjimečný tenista a jeden z nejuznávanějších sportovců na světě. V Austrálii byl několikrát zvolen nejoblíbenějším hráčem. Fanoušci i televize chtějí, aby hrál na velkých stadionech a v nejlepších časech. Podle mého na světě neexistuje jediný ředitel turnaje, který by tyto faktory nebral v potaz," uvedl v prohlášení.

Žurnalisté v Londýně ze zcela logických důvodů neváhali a téma rozšířili, když se na kauzu Benneatau vs. Federer zeptali dalších hráčů. Novak Djokovič i John Isner švýcarskou legendu jednoznačně podpořili.

"Svým způsobem si zaslouží speciální zacházení, protože je šestinásobný šampion Australian Open a nepochybně nejlepší hráč všech dob," nechal se slyšet Srb, byť v Melbourne stejně jako Federer triumfoval už šestkrát.

"Lidé ho chtějí vidět hrát v aréně Roda Lavera v hlavním čase, tedy v 19:30. Chápu o co Julienovi jde, ale na některých turnajích jsou prostě někteří hráči upřednostňováni. Roger udělal pro náš sport tolik, že z toho Julien i my ostatní profitujeme," dodala světová jednička.

Američan Isner bezezbytku souhlasil. Dokonce uvedl, že by hráči jako Federer, Nadal a Djokovič "měli být zvýhodňováni ještě mnohem více".

"Tyhle výsady si Roger zaslouží. Julien asi zapomíná, že právě on a další legendy pro nás na turnajích zajistily mnohem vyšší odměny. Roger je jako Tiger Woods v golfu. To on je hlavním představitelem mužského tenisu. Zasloužil by si toho ještě mnohem víc," uzavřel téma americký tenista.