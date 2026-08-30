Federer v Americe neudržel slzy. Emoce ho dostaly, když měl promluvit o manželce

Roger Federer korunoval svou veleúspěšnou tenisovou kariéru vstupem do Síně slávy. Během proslovu při sobotním oficiálním uvedení do vybrané společnosti se pětačtyřicetiletý Švýcar několikrát neubránil slzám.
"Tohle je jedno z největších ocenění v mém životě," uvedl Federer během ceremonie v americkém Newportu. "Nazývá se to Síň slávy, ale sláva nikdy nebyla mým cílem. Mým cílem bylo strávit celý život tím co miluju. A s lidmi, kteří to milují stejně jako já," řekl jeden z nejlepších hráčů historie.
Basilejský rodák jako první muž vyhrál 20 grandslamových turnajů, z toho má rekordních osm titulů z Wimbledonu. Celkem ovládl 103 turnajů, na prvním místě žebříčku strávil 310 týdnů. Na kontě má také triumf v Davisově poháru a olympijské zlato ve čtyřhře.
Do Síně slávy byl loni v listopadu Federer zvolen hned při první možné příležitosti a vstupenky na jeho sobotní přijetí se vyprodaly za pouhé dvě minuty.
"Stále píšu svůj milostný dopis tenisu. Má hráčská kariéra už skončila, ale tenis bude vždy na průsečíku všeho, na čem mi nejvíc záleží. Moje rodina, přátelství, posledních 40 let, budoucnost, kterou budujeme - za všechno tohle může tenis. Takže neříkám sbohem," uvedl Federer, jenž ukončil kariéru v roce 2022.
Do Síně slávy ho uvedla jeho manželka Mirka, bývalá tenistka, s níž začal chodit během olympijských her v Sydney v roce 2000. Provázela ho poté celou kariéru a v žertu nyní připomněla, že než začal jejich vztah, nevyhrál Federer žádnou trofej.
V začátcích kariéry mu dokonce sloužila jako sparingpartner.
"Vzpomínám si, jak Andy Roddick říkal po finále v Cincinnati: 'Nechápu, jak jsem mohl prohrát s chlápkem, kterého rozehrávala jeho holka!'. Stále se tomu smějeme, když se potkáme," řekla slovenská rodačka při uvedení svého muže do Síně slávy.
Právě část proslovu, kdy děkoval své životní partnerce, byla jedním z momentů, kdy Federera přemohlo dojetí.
"Tak a teď k Mirce... Bože, to je chaos," neudržel Federer slzy. "Potřebuju kapesníky, sluneční brýle, všechno, cokoli, co by mě ochránilo," snažil se žertovat.
Byl vděčný za to, že mohl během kariéry hrát s několika generacemi hráčů, od Andre Agassiho a Lleytona Hewitta po Roddicka, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče.
"Nakonec jednou všichni skončíme, ale sport se bude vyvíjet. Tenis se zrychluje a je stále víc globální, ale doufám, že si udrží něco z toho amatérského ducha. Kamarádství mezi hráči," uvedl Federer a své následovníky vyzval: "Dělejte věci, které jsme ještě neviděli. Snažte se posouvat sport, který milujeme, na stále vyšší úrovně a zlepšujte ho, co to půjde," dodal.
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