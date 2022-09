Federer: umělec, který povýšil tenis. Jako Pavarotti zpívající písně Boba Dylana

Nezadržitelně se blížící konec velké éry cítili všichni, přesto se svět se zvláštní bolestnou nostalgií vyrovnává s potvrzeným koncem kariéry Rogera Federera. Jednačtyřicetiletý Švýcar se svým výjimečným talentem, vystupováním, charismatem i samotnými úspěchy zařadil mezi nejvýraznější sportovce historie. A změnil tenis jako takový.

"Tušili jsme, co se stane, přesto jsem z toho velmi smutný," hlesl Mats Wilander ve vysílání Eurosportu.

Federerovi nepomohly ani dvě operace bolavého kolena, a když v posledních týdnech začaly na povrch prosakovat informace o tom, že Švýcarův stárnoucí kloub znovu hlásí problémy, promluvila nevyhnutelnost osudu.

Legenda prohrála marný boj s časem. Se svou typickou grácií, úctou, vděčností a vyrovnaným přijetím cesty, na kterou nastoupí ve svém post-sportovním životě, oznámil Federer konec kariéry.

Slzy lítosti dost možná přijdou na řadu příští víkend, kdy se Federer definitivně rozloučí v Londýně během "svého" Laver Cupu. Snad i s raketou v ruce, pokud zdraví jen trochu dovolí.

Tenisové osobnosti mezitím chrlí obdivné komentáře na adresu dvacetinásobného grandslamového šampiona. Muže, kterého sice v historických tabulkách překonali Rafael Nadal a Novak Djokovič, jenž ale navždy zůstane tím zřejmě nejmilovanějším a nejobdivovanějším.

"Byl jsi inspirací pro miliony lidí včetně mě a nikdy na to nezapomeneme. Skončil jsi tak, jak si vždycky hrál. Dokonale. Díky, že jsi byl takový, jaký jsi byl. A vítej v klubu důchodců," vzkázala jednačtyřicetiletému Švýcarovi jen o měsíc a půl mladší Serena Williamsová.

Dvě ultimátní ikony světového tenisu dali své sbohem krátce po sobě.

Podle Wilandera není Federer "pouze" nejlepším tenisovým hráčem všech dob, ale také jedním z největších osobností sportovní historie napříč disciplínami. Tenis pozvedl na úplně novou úroveň a přitáhl k němu obrovské množství fanoušků.

"Moc se o tom nemluví, ale předtím s Björnem Borgem, Petem Samprasem nebo Rodem Laverem se nic takového nestalo. Jeho atletičnost byla tak hladká, že se vyrovnal Michaelovi Jordanovi v basketbalu, Pelému ve fotbale nebo Nadie Comaneciové v gymnastice," prohlásil švédský odborník.

Federer přinesl do tenisu eleganci, revoluční práci nohou, geniální myšlení i dotyk. Vše v jeho podání vypadalo jako ta nejlehčí věc na světě, přičemž absence většího množství potu na jeho tváři tohle zdání jen potvrzovala.

"Vždycky bude nejdůležitějším ambasadorem našeho sportu. Tím nejpopulárnějším. Tím, který přenesl náš sport do obýváků, kde si ho užívali lidé, kteří tenis nikdy předtím neviděli," vysvětlil Wilander.

"Rád bych někdy slyšel operního pěvce Luciana Pavarottiho zpívat písně Boba Dylana. To by pro mě byla dokonalost v hudbě. Ekvivalentem něčeho takového ve sportu pro mě je a vždy bude Roger Federer," dodala bývalá světová jednička.

Herní specifika a výjimečnosti švýcarského šampiona mezitím obšírně popsal renomovaný trenér Patrick Mouratoglou.

"Všechno, co dělal, bylo absolutně dokonalé. Způsob, jakým se hýbal, jeho údery. Dával vám pocit, že všechno dělá s úplně nulovou námahou. Všechno vypadalo plynule, tak snadně," uvedl pro Tennis Majors majitel akademie v Nice a dlouholetý kouč Sereny.

Federer byl dle jeho názoru tím největším bojovníkem a dříčem, ačkoli to tak na kurtu na první pohled nevypadalo: "Měl ten dar. Z tenisu udělal umění."

Když rodák z Basileje před jednadvaceti lety poprvé přešel první kolo na Wimbledonu a v osmifinále nadchl pětisetovou výhrou nad největším favoritem Petem Samprasem, hrál stylem servis - volej. Velmi rychle se ale vyvinul v komplexního hráče, který uměl prakticky cokoli na špičkové úrovni.

"Zpomalili povrch, ale on měl v rukávu spoustu jiných možností. Pracoval na tom, aby se stal hráčem od základní čáry. Hrál míč velmi brzy po dopadu, měl neuvěřitelný forhend a neuvěřitelný slice bekhend," vyjmenoval Mouratoglou.

Speciálně se zastavil u Federerova pohybu. "Vyvinul pravděpodobně ten nejlepší pohyb směrem do dvorce a zase zpět. Všechno rychle viděl, analyzoval, skočil dopředu a bleskově zakončoval. V tom byl nejlepší."

Obdiv si Švýcar zaslouží i za to, jak se adaptoval různým generacím hráčů. Jak se přizpůsobil faktu, že sám stárne. Když zjistil, že by nemusel stačit v dlouhých výměnách, prostě přecházel okamžitě do frontálního útoku.

"Roger je nejlepším vyslancem tenisu, protože ho hrál tak, jak by ho každý hrát chtěl. Nikdo předtím nehrál tenis jako Roger a nikdo už tak hrát nebude. Je to nemožné, prostě příliš dokonalé, aby se to dalo napodobit," uzavřel Mouratoglou.

Podívejte se na přehled nezapomenutelných úderů Rogera Federera: