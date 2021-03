Rok bez tenisu jej nezastavil. Federer se vrátil na kurty a vybojoval výhru v Dauhá

Česká republika bude opět usilovat o velení vojenské výcvikové mise Evropské unie v Mali (EUTM), zájem má o druhou polovinu roku 2022. Po videokonferenčním jednání se spojenci z Koalice pro Sahel to ve středu na webu ministerstva obrany uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Česká armáda stála v čele EUTM loni sedm měsíců. Bylo to poprvé, co velela spojenecké misi.

Metnar se ve středu zúčastnil videokonference s ministry obrany ze zemí zapojených do vojenských aktivit Koalice pro Sahel. Ta podle ministerstva obrany vznikla loni v lednu z podnětu Francie. Jejím cílem je koordinovat aktivity svých členů v boji proti terorismu, při podpoře státních institucí a při rozvojových projektech v sahelském regionu. Mezi státy Sahelu jsou počítány kromě Mali také Niger, Čad, Súdán, Mauritánie, Etiopie, Senegal a Burkina Faso.