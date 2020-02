Federer přijde o French Open. Švýcarský tenista musel na operaci kolena

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange by neměl být vydán Spojeným státům, protože by to mělo hrozivý dopad na svobodu tisku. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek řekla komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunja Mijatovičová. Assange čeká v londýnském vězení na extradiční řízení, které má začít příští týden. USA se dožadují vydání 48letého Australana, aby ho mohly soudit v 18 bodech obžaloby, včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů.