Federer je v semifinále bez boje. Abych měl proti šampionovi šanci, musím být fit, uvedl Kyrgios

Mladý Australan Nick Kyrgios vzdal souboj s Rogerem Federerem o semifinále tenisového turnaje v Indian Wells. Trápí jej totiž zdravotní problémy.

Indian Wells - Švýcarský tenista Roger Federer prošel na turnaji v Indian Wells do semifinále, aniž nastoupil k očekávanému souboji s Nickem Kyrgiosem. Australský mladík, který v osmifinále vyřadil světovou dvojku Novaka Djokoviče, totiž před dnešním čtvrtfinále odstoupil. Jako důvod uvedl žaludeční problémy.

"Bohužel nejsem ve stavu, abych dnes mohl hrát, protože jsem nemocný. Momentálně doufám, že to je jen otrava jídlem, a modlím se, aby to nebylo nic horšího," uvedl jednadvacetiletý kontroverzní tenista na twitteru. "Na to, abych měl proti šampionovi, jako je Roger, šanci, musím být fit," dodal.

Pětatřicetiletý Federer tak je na turnaji, který v minulosti čtyřikrát vyhrál, podesáté v semifinále. Vítěz Australian Open se o postup do finále utká s vítězem duelu mezi domácím Jackem Sockem a Japoncem Keiem Nišikorim.

