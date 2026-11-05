Fascinující zoom na Muchovou. Virtuoska ohýbající zákony fyziky, žasne svět

Po extrémně náročné sezoně Karolína Muchová o účasti na WTA Finals, tradičním prestižním turnaji pro osm nejlepších tenistek roku, ani příliš nesnila. Nehnala se za body a jen čekala, jak to dopadne. Vyšlo to a Češka se na takzvaném Turnaji mistryň představí poprvé v kariéře. Nebezpečná bude pro každého. Světová asociace WTA analýzu její hry napěchovala obdivnými superlativy.
Tenisový svátek, poprvé v historii situovaný do spektakulárního prostředí kalifornského Indian Wells, slibuje velké věci. Osmička kvalifikovaných zaručuje nejvyšší možnou kvalitu. Vyhrát může kdokoli, to není pro tentokrát žádné klišé.
Jelena Rybakinová, Aryna Sabalenková, Mirra Andrejevová, Coco Gauffová, Jessica Pegulaová, Elina Svitolinová, Muchová a Linda Nosková. Takové je konečné složení.
Muchová se ve skupině postupně potká se Sabalenkovou, Andrejevovou a Svitolinovou.
S Běloruskou má skvělou bilanci 3:2 na zápasy, s mladou Ruskou 0:1 (jediný zápas v roce 2024 ale nedohrála kvůli zranění) a se zkušenou Ukrajinkou 1:3, přičemž černou sérii letos přerušila vydřeným vítězstvím ve Stuttgartu.
Pro WTA je Muchová požehnáním.
Její neortodoxní, kreativní a zábavný herní styl je takřka na každém turnaji zdrojem virálních opakovaných záběrů. Češka přispívá velkolepými výměnami se železnou pravidelností a světová ženská tenisová asociace doufá, že podobnou show přiveze olomoucká rodačka i do kalifornské pouště.
„Je libo jemný kraťas těsně za síť, dokonale maskovaný úder, který soupeřka přečte až na poslední chvíli, nebo snad efektní úder mezi nohama, nad kterým obdivně žasne i sama soupeřka? Anebo snad volej po otočce o 360 stupňů, kterým se dostane z obtížné pozice, a následný vítězný forhend z téměř nemožné pozice? To vše nabídne turnaj v Indian Wells, a to díky nejlepší hráčce současnosti, pokud jde o kreativitu a výběr úderů – Karolíně Muchové,“ napsala organizace v pozvánce.
Autor Matt Willansky vylíčil Muchovou jako „architektku tenisového umění“, jejíž sbírka trofejí však do letošního roku neodpovídala její hráčské genialitě.
Velké plány české tenistce hatila zejména častá zranění, která přicházela ve chvílích, kdy byla na vrcholu formy. Jediný titul ze Soulu 2019 ale přestal být v roce 2026 sirotkem. Muchová vyhrála „tisícovku“ v Dauhá a „pětistovku“ v Bad Homburgu. Navíc došla do finále Wimbledonu. Výsledky začala konečně naplňovat svou pověst.
„Zajistila si premiérovou účast na Turnaji mistryň, o kterou v roce 2023 přišla kvůli zranění zápěstí. Nyní jedna z nejvynalézavějších a nejméně předvídatelných hráček světa přiveze své řemeslo do pouště,“ uvedl autor.
Nejlepším zápasem Muchové v letošním ročníku bylo podle WTA nervydrásající semifinále Wimbledonu proti Gauffové. S americkou tenistkou Češka před začátkem sezony prohrávala 0:6 na zápasy, v bitvě o finále travnatého grandslamu ale superhvězdě utekla z mečbolu a přetlačila ji 12:10 v závěrečném super tie-breaku.
Za nejvýraznější statistiku asociace označila úspěšnost Muchové na síti. Češka v roce 2026 vyhrála po přesunu dopředu 72 procent výměn. Žádná z účastnic WTA Finals v této rozdílové disciplíně není lepší.
Úder roku prý aktuální světová sedmička předvedla nedávno v Pekingu. Šlo o piruetu, zmíněnou v úvodu, při níž se otočila kolem své osy, zahrála přitom míček těsně za síť a výměnu poté ukončila fantastickým cross forhendem.
„Pro nejvynalézavější virtuosku na okruhu to byl jen další běžný den v práci. Tímhle kouskem ovšem ohýbala zákony fyziky,“ divila se WTA.
Podle asociace přijede Češka do Kalifornie se „všestrannou hrou, která dokáže rozhodit jakoukoli soupeřku“, a není důvod, proč by premiérovou účast nemohla proměnit v cestu za titulem.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
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