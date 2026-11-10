„To si užívám nejvíc.“ Sabalenkové záhadný výrok o Muchové, řeší se fascinující zápletka

Aryna Sabalenková chrlila obdiv na adresu Karolíny Muchové před zápasem i po zápase na tenisovém Turnaji mistryň v kalifornském Indian Wells. Hvězdná Běloruska dokázala vybojovat výhru 7:6, 7:5 a prozradila, čím jsou pro ni souboje se šikovnou Češkou výjimečné.
Sabalenková po vítězném vstupu do Turnaje mistryň absolvovala celou řadu rozhovorů. Prakticky všechny ale začínaly podobným konstatováním.
V kostce asi takto: „Karolína Muchová je nesmírně záludná soupeřka, velmi specifická, s vysokým tenisovým IQ a variabilní hrou, která ti v minulosti příliš neseděla. Je to jediná tenistka na letošním WTA Finals, se kterou jsi měla negativní vzájemnou bilanci.“
Běloruska pokaždé reagovala souhlasně a jasně demonstrovala, že k české soupeřce chová nejvyšší možný respekt.
„Ona je neskutečná hráčka. Vždycky jsou to tvrdé bitvy. Dokáže se kdykoli vrátit do zápasů, takže člověk musí být soustředěný od začátku do konce. Jsem šťastná za to, jak jsem to dnes zvládla,“ prohlásila světová dvojka hned v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
„Musím říct, že má obrovské tenisové IQ. S ní musím být připravená na všechno. A hrát chytře a nikdy nepanikařit. To se mi dnes povedlo,“ pochvalovala si Sabalenková v interview pro Sky Sports.
Rodačku z Minsku poněkud zaskočila statistika tie-breaků, která se po utkání ve světě tenisu řešila.
Asociace WTA ji označila za „fascinující vedlejší zápletku“ celého souboje. Muchová totiž v aktuální sezoně vyhrála všech deset dosavadních zkrácených her. Vysokou úspěšností v nejdramatičtějších koncovkách setů je však proslulá i Sabalenková.
„Opravdu oceňuji, že jste mi o té její statistice nic neřekli před zápasem. To jsem fakt netušila,“ přiznala čtyřnásobná grandslamová vítězka.
„Ale i já umím tie-breaky dost dobře, takže jsem se soustředila na sebe a šla bod po bodu,“ smála se. Sabalenková letos vyhrála už 13 tie-breaků. Nikdo na okruhu jich na kontě nemá víc.
Na otázku, zda jsou pro ni jako pro pověstnou „ranařku“ bitvy s jednou z nejkreativnějších hráček světa speciální výzvou, odpověděla:
„Musím říct, že tohle si užívám nejvíc, protože cítím, že s Karolínou opravdu hrajeme hru. Snažíme se vzájemně nachytat, přechytračit, narušit si rytmus, takticky najít slabiny ve hře té druhé. Takové zápasy si užívám o hodně víc.“
Ve studiu Tennis Channelu zase trochu záhadně prohlásila, že v klíčových chvílích „donutila Muchovou přemýšlet“, což mohlo rozhodnout. Detailněji ale tento výrok nerozváděla.
Sabalenková nicméně dokázala, že na nepříjemnou hru české sokyně nachází recept. V letech 2023 a 2024 s ní prohrála třikrát za sebou, letos ale už dvakrát uspěla a vyrovnala vzájemnou bilanci na 3:3.
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