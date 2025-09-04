Tenis

Fantazie: Siniaková si zahraje finále US Open. Muchová v singlu bojovala, ale končí

před 3 hodinami
Tenistka Kateřina Siniaková si zahraje ve čtyřhře na US Open o druhý titul. S Američankou Taylor Townsendovou porazily v semifinále rusko-belgický pár Veronika Kuděrmětovová, Elise Mertensová 6:3, 7:6.
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025
Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová ve čtvrtfinále čtyřhry US Open 2025 | Foto: Reuters

Siniaková s Townsendovou, které plní roli jedniček, porazily čtvrté nasazené soupeřky za hodinu a 46 minut. Turnajem pokračují bez ztráty setu. Česko-americká dvojice bojuje o třetí společný titul: vedle letošního triumfu na Australian Open uspěly také vloni ve Wimbledonu.

Devětadvacetiletá Siniaková usiluje v ženské čtyřhře o 11. grandslamovou trofej, ve Flushing Meadows může vyhrát podruhé. Dosud zde uspěla před třemi lety po boku Barbory Krejčíkové.

Siniaková s Townsendovou sice přišly v prvním setu o úvodní servis, poté ale čtyřmi gamy za sebou vývoj otočily. V závěrečné hře odvrátily brejkbol a naopak proměnily první setbol.

Ve druhém setu sice česko-americká dvojice nevyužila vedení 2:0, v šestém gamu ale přečkala na servisu další čtyři brejkboly. Rozhodlo se v tie-breaku, kde Siniaková s Townsendovou utekly brzy do vedení 4:0 a zvítězily 7:3.

Ve finále se utkají na newyorském betonu buď s Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paoliniovou, nebo kanadsko-novozélandským párem Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová.

Muchová dohrála

Karolína Muchová potřetí za sebou do semifinále grandslamového US Open nepostoupila. Nasazená jedenáctka prohrála dnes na newyorském betonu s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou granslamovou šampionkou Naomi Ósakaovou z Japonska 4:6, 6:7. Turnaj tak pokračuje ve dvouhře bez českých zástupců.

Devětadvacetiletá Muchová, která dohrávala dnešní čtvrtfinále s obvázaným levým stehnem, ztratila duel po hodině a 49 minutách. S Ósakaovou prohrála třetí z pěti vzájemných zápasů. Nenavázala proti ní v New Yorku na loňské vítězství, kdy ji zdolala ve druhém kole 6:3, 7:6.

Nasazená třiadvacítka Ósakaová, která turnaj ve Flushing Meadows ovládla v letech 2018 a 2020, pokračuje v nejlepším grandslamovém vystoupení od loňského návratu po mateřské přestávce. V semifinále se střetne s Američankou a nasazenou osmičkou Amandou Anisimovovou.

 
