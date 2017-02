Fantastický začátek, uvědomuje si Plíšková. Takhle válela naposledy Kvitová před slavným triumfem

před 42 minutami

Karolína Plíšková po skvělém představení ve Fed Cupu dobyla titul v katarském Dauhá. Její forma v úvodu sezony slibuje mnohé.

Praha - Jedinou porážku zatím v letošní sezoně utrpěla Karolína Plíšková. Česká jednička vstoupila do tenisového ročníku ve velkém stylu a před svým prvním startem na turnaji v Dubaji děsí soupeřky skvostnou bilancí 15:1 na zápasy.

Ze třech turnajů, na nichž startovala, dokázala dvakrát odvézt titul. V lednu z Brisbane a v sobotu z Dauhá. Prohrála jen ve čtvrtfinále Australian Open, trochu překvapivě s chorvatskou veteránkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou.

V Dubaji teď bude coby nasazená dvojka usilovat o zápis do historie. Pokud by totiž vyhrála i druhý výtečně obsazený "arabský" turnaj, stala by se teprve třetí tenistkou historie, která dosáhla na tento ceněný double.

Plíšková má velkou šanci, protože její aktuální formy nedosahuje žádná z velkých konkurentek stále širší tenisové špičky.

"Opravdu si nevzpomínám, že bych v průběhu několika týdnů hrála takhle vyrovnaně. A už vůbec ne na začátku sezony. Vždycky to pro mě bylo těžké, dostat se po pauze do správné formy na turnajích. Je to asi nejlepší šňůra, jakou jsem kdy měla," svěřila se světová trojka v rozhovoru pro oficiální web WTA.

Zároveň ale Plíšková zůstává nohama pevně na zemi a ani si neuvědomuje, že zatím letos padla pouze v jednom utkání. "Popravdě se uvnitř vůbec necítím tak, že bych prohrála jen jednou. Cítím se, jako bych prohrála víckrát," smála se Češka. "Ale to se nestalo a já mám dvě trofeje. Ano, je to fantastický začátek," dodala.

Plíškovou nezlomil ani náročný program v Dauhá, kde vinou problémů s počasím musela na konci týdne odehrát čtyři zápasy ve třech dnech. "Paradoxně jsem se ale ve finále cítila nejlépe, na turnaji jsem postupem času rostla psychicky i fyzicky. Vyrovnala jsem se s tím dobře," pochvalovala si tenistka.

V Kataru zvládla bravurně zápasy proti těžkým soupeřkám. Jak vysvětlila, na Australian Open jí zřejmě zlomil vaz fakt, že se jí do cesty pletly hráčky z nižších pozic na žebříčku.

"Moje hra tam byla od zápasu horší a horší. Pro mě je vždy těžké hrát proti těm relativně snazším soupeřkám. Raději mám, když proti mě stojí někdo na vysokém levelu, když vím, že musím hrát svůj nejlepší tenis, abych ho porazila. Někdy mám pocit, že tohle proti horším tenistkám nedokážu. Je to něco, co potřebuji zlepšit," konstatovala tenistka z Loun.

Na cestě za titulem v Dauhá minulý týden dokázala přehrát Francouzku Caroline Garciaovou, Dánku Caroline Wozniackou a Slovenku Dominiku Cibulkovou, kterou v minulosti ještě nikdy neporazila. Navíc o víkend předtím v Ostravě během Fed Cupu smetla šampionku French Open Španělku Garbiňe Muguruzaovou.

"Potřebuji tenhle druh zápasů proti top hráčkám alespoň jednou měsíčně. Posouvají mě vpřed a udržují mě v pohotovosti," potvrdila Plíšková, která v úterý vstoupí do podniku v Dubaji duelem proti Francouzce Kristině Mladenovicové.

A jen doufá, že potvrdí vynikající formu. Takovou, jaká na začátcích posledních sezon nemá mezi českými tenistkami obdobu. Podobně se v prvních měsících tenisového kalendáře prezentovala naposledy Petra Kvitová v nezapomenutelné sezoně 2011.

Kvitová tehdy ovládla turnaje v Brisbane (stejně jako Plíšková) a v Paříži. Také ona dosáhla na čtvrtfinále Australian Open. A ve Fed Cupu pak excelovala proti Slovenkám. Vítěznou vlnu pak přerušila, když třikrát za sebou vypadla v prvním kole, ovšem forma se vrátila včas.

A Kvitová v létě poprvé ovládla slavný Wimbledon. Rázem byla světovou dvojkou. Plíšková už je nyní jen jednu příčku za touto metou.

