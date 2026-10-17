Přeskočit na obsah
Benative
17. 10. Hedvika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Fantastický obrat pro Siniakovou. O jubilejní titul si zahraje zase s jinou parťačkou

Sport,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Tenistka Kateřina Siniaková bude ve Wu-chanu hrát o 40. titul ve čtyřhře. Světová jednička postoupila do finále s Australankou Storm Hunterovou. Proti Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové zvítězily 5:7, 7:5 a 12:10, přičemž čelily celkem sedmi mečbolům a v závěrečném super tie-breaku prohrávaly už 4:9.

Kateřina Siniaková
Kateřina SiniakováFoto: Reuters
Reklama

Stálá deblová partnerka Siniakové, Američanka Taylor Townsendová, se zotavuje po operaci slepého střeva, a tak hraje Češka na asijských turnajích s jinými parťačkami.

V Pekingu došla do finále s domácí Čang Šuaj, ve Wu-chanu obnovila spolupráci s Hunterovou, s níž právě tady vloni triumfovala.

O obhajobě titulu mohou snít dál, přestože ve druhém setu semifinále proti olympijským vítězkám z Paříže čelily mečbolu, a v rozhodujícím super tie-breaku pak prohrávaly dokonce už 4:9. Ztrátu ale smazaly, odvrátily i sedmý mečbol za stavu 9:10 a předvedly málo vídaný obrat.

Siniaková s Hunterovou, které mají spolu na kontě dva turnajové vavříny, tvoří ve Wu-chanu třetí nasazený pár. Ve finále se utkají s jedničkami Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Luisou Stefaniovou z Brazílie.

Reklama
Reklama

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Chwaliňská (16-Pol.) - Šwiateková (7-Pol.) 7:5, 6:1, Kartalová (Brit.) - Ostapenková (Lot.) 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).

Čtyřhra - semifinále: Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) - Erraniová, Paoliniová (8-It.) 5:7, 7:5, 12:10.

Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
komunální volby, senátní volby, 2026, poslanec, předseda Andrej Babiš
komunální volby, senátní volby, 2026, poslanec, předseda Andrej Babiš
komunální volby, senátní volby, 2026, poslanec, předseda Andrej Babiš

Ještě větší debakl, než se čekalo. Začíná Babiš ztrácet půdu pod nohama?

Katastrofa pro hnutí ANO. Do letošních senátních voleb vstupovalo hnutí ANO s obhajobou jednoho senátorského křesla. Premiér Andrej Babiš před volbami avizoval, že má ambici změnit poměry v horní komoře. To se ale nepodařilo, ANO nezískalo žádný mandát, navíc o své jediné obhajované křeslo přišlo. Další zajímavé momenty voleb ve videu výše.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama