Fantastický obrat pro Siniakovou. O jubilejní titul si zahraje zase s jinou parťačkou

Tenistka Kateřina Siniaková bude ve Wu-chanu hrát o 40. titul ve čtyřhře. Světová jednička postoupila do finále s Australankou Storm Hunterovou. Proti Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové zvítězily 5:7, 7:5 a 12:10, přičemž čelily celkem sedmi mečbolům a v závěrečném super tie-breaku prohrávaly už 4:9.
Stálá deblová partnerka Siniakové, Američanka Taylor Townsendová, se zotavuje po operaci slepého střeva, a tak hraje Češka na asijských turnajích s jinými parťačkami.
V Pekingu došla do finále s domácí Čang Šuaj, ve Wu-chanu obnovila spolupráci s Hunterovou, s níž právě tady vloni triumfovala.
O obhajobě titulu mohou snít dál, přestože ve druhém setu semifinále proti olympijským vítězkám z Paříže čelily mečbolu, a v rozhodujícím super tie-breaku pak prohrávaly dokonce už 4:9. Ztrátu ale smazaly, odvrátily i sedmý mečbol za stavu 9:10 a předvedly málo vídaný obrat.
Siniaková s Hunterovou, které mají spolu na kontě dva turnajové vavříny, tvoří ve Wu-chanu třetí nasazený pár. Ve finále se utkají s jedničkami Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Luisou Stefaniovou z Brazílie.
Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - semifinále: Chwaliňská (16-Pol.) - Šwiateková (7-Pol.) 7:5, 6:1, Kartalová (Brit.) - Ostapenková (Lot.) 7:6 (11:9), 7:6 (7:5).
Čtyřhra - semifinále: Siniaková, Hunterová (3-ČR/Austr.) - Erraniová, Paoliniová (8-It.) 5:7, 7:5, 12:10.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.
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