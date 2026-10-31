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Sport

Fantastický obrat. Lehečka přežil mečbol a v Basileji si zahraje o titul

Redakce Sport,ČTK
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Tenista Jiří Lehečka si na turnaji v Basileji zahraje o titul. V semifinále odvrátil mečbol a Jana-Lennarda Struffa z Německa porazil 3:6, 7:5 a 6:4. Finálovým soupeřem čtyřiadvacetiletého Čecha bude Valentin Vacherot z Monaka.

ATP 500 - Swiss Indoors Basel
Radost Jiřího LehečkyFoto: REUTERS – Pierre Albouy
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Lehečka může v neděli získat třetí titul v kariéře a první od loňského triumfu v Brisbane. Letos ho čeká třetí finále. V březnu v Miami nestačil na Jannika Sinnera z Itálie, začátkem října v Tokiu prohrál s Carlosem Alcarazem ze Španělska.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka ztratil první set za 31 minut a ve druhé sadě dlouho tahal za kratší konec. Za stavu 4:5 při vlastním servisu dokonce čelil mečbolu, hrozbu vyřazení ale odvrátil a nastartoval se k otočce.

„Při mečbolu ani nevím, co se stalo. Snažil jsem se prostě dobře zaservírovat a ani nevím, jestli se mi to podařilo. Jsem rád, že jsem přežil všechny malé krize a nakonec zápas otočil. Teď už jen doručit tu jednu poslední,“ uvedl v pozápasovém zápase na kurtu.

V rozhodující sadě už měl Lehečka navrch a za postupem vykročil brejkem hned v první hře.

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Finálovým soupeřem českého tenisty bude Valentin Vacherot z Monaka, proti kterému nastoupí znovu po třech týdnech, když ho vyřadil v semifinále v Tokiu. Celkem s ním má na okruhu ATP bilanci 1:1.

„Teď moc nevím, co k tomu finále říct, jsem pořád plný dnešního zápasu. Vím, že jsme spolu nedávno hráli, musím si to znovu projít a připravit se. Vacherot tady celý týden hraje výtečný tenis, bude to určitě skvělý zápas, moc se a něj těším,“ dodal Lehečka.

Tenisový turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,584.155 eur):

Dvouhra - semifinále:

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Lehečka (8-ČR) - Struff (Něm.) 3:6, 7:5, 6:4, Vacherot (Mon.) - Fritz (6-USA) 7:6 (7:5), 6:3.

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