Fantastický debut. Mladá Češka vyřadila grandslamovou šampionku

Česká tenistka Nikola Bartůňková vyšel parádně debut na turnaji kategorie WTA 1000. V 1. kole klání v Torontu porazila 7:5, 6:4 domácí Kanaďanku Biancu Andreescuovou, grandslamovou vítězku.
Dvacetileté Bartůňkové se proti vítězce největšího kanadského turnaje a také US Open z roku 2019 podařil v prvním setu málo vídaný obrat.
Pražská rodačka prohrávala už 2:5 a 0:40, ale nakonec odvrátila čtyři setboly a sadu otočila do vítězství 7:5.
Druhé dějství bylo dlouho vyrovnané. Za stavu 4:3 ještě 41. hráčka světa Bartůňková nevyužila pět brejkbolů, ale o dva gamy později už při brejkbolu, jenž byl zároveň mečbolem, nezaváhala.
Bývalou čtvrtou tenistku žebříčku Andreescuovou, která je aktuálně až na 174. místě a na turnaji startovala díky volné kartě, porazila mladá česká tenistka za hodinu a 52 minut.
V dalším zápase Bartůňkovou čeká 27. nasazená Clara Tausonová z Dánska.
Z Češek se v Torontu ještě představí wimbledonské šampionky Linda Nosková a Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.
Postoupila už Karolína Plíšková, jež si poradila s Ukrajinkou Oleksandrou Olijnykovovou 6:4, 6:4.
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