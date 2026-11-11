Fantastická Nosková! Rozebrala i hvězdnou Coco a má jisté semifinále Turnaje mistryň

Česká tenistka Linda Nosková vyhrála i druhý zápas v základní skupině WTA Finals v americkém Indian Wells. A znovu bez ztráty setu. Domácí hvězdu Coco Gauffovou zničila po vynikajícím výkonu 6:3, 6:3 a je první jistou semifinalistkou takzvaného Turnaje mistryň.
Wimbledonská šampionka Linda Nosková na Turnaji mistryň porazila Američanku Coco Gauffovou dvakrát 6:3. Česká tenistka tak po úvodním hladkém vítězství nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou znovu neztratila ani set a zajistila si postup do semifinále. V posledním zápase skupiny 1 se v Indian Wells utká s další domácí hráčkou Jessicou Pegulaovou.
Nosková v duelu s vítězkou Turnaje mistryň z roku 2024 Gauffovou dominovala. Dařilo se jí zejména na returnu, celkem pětkrát připravila soupeřku o servis. Vůbec tak nehrálo roli, že sama dvakrát podání ztratila.
Gauffová se na podání chytila až v samém závěru zápasu, ale to už na rozjetou Noskovou nestačilo. Druhý mečbol jednadvacetiletá česká tenistka proměnila esem.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Dvouhra - skupina 1:
Nosková (8-ČR) - Gauffová (4-USA) 6:3, 6:3, Pegulaová (5-USA) - Kosťuková (10-Ukr.) 6:2, 7:5.
Tabulka:
1.
Nosková (8-ČR)
2
2
0
4:0
2
2.
Pegulaová (5-USA)
2
1
1
3:2
1
3.
Gauffová (4-USA)
2
1
1
2:3
1
4.
Kosťuková (10-Ukr.)
2
0
2
0:4
0
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