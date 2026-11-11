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Sport

Fantastická Nosková! Rozebrala i hvězdnou Coco a má jisté semifinále Turnaje mistryň

ČTK,Sport
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Česká tenistka Linda Nosková vyhrála i druhý zápas v základní skupině WTA Finals v americkém Indian Wells. A znovu bez ztráty setu. Domácí hvězdu Coco Gauffovou zničila po vynikajícím výkonu 6:3, 6:3 a je první jistou semifinalistkou takzvaného Turnaje mistryň.

WTA Finals Indian Wells
Linda Nosková - Coco Gauffová, WTA Finals Indian Wells - Turnaj mistryň 2026Foto: REUTERS – DANIEL COLE
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WTA Finals Indian Wells
WTA Finals Indian Wells
WTA Finals Indian Wells
WTA Finals Indian Wells
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13 fotografií

Wimbledonská šampionka Linda Nosková na Turnaji mistryň porazila Američanku Coco Gauffovou dvakrát 6:3. Česká tenistka tak po úvodním hladkém vítězství nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou znovu neztratila ani set a zajistila si postup do semifinále. V posledním zápase skupiny 1 se v Indian Wells utká s další domácí hráčkou Jessicou Pegulaovou.

Nosková v duelu s vítězkou Turnaje mistryň z roku 2024 Gauffovou dominovala. Dařilo se jí zejména na returnu, celkem pětkrát připravila soupeřku o servis. Vůbec tak nehrálo roli, že sama dvakrát podání ztratila.

Gauffová se na podání chytila až v samém závěru zápasu, ale to už na rozjetou Noskovou nestačilo. Druhý mečbol jednadvacetiletá česká tenistka proměnila esem.

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):

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Dvouhra - skupina 1:

Nosková (8-ČR) - Gauffová (4-USA) 6:3, 6:3, Pegulaová (5-USA) - Kosťuková (10-Ukr.) 6:2, 7:5.

Tabulka:

1.

Nosková (8-ČR)

2

2

0

4:0

2

2.

Pegulaová (5-USA)

2

1

1

3:2

1

3.

Gauffová (4-USA)

2

1

1

2:3

1

4.

Kosťuková (10-Ukr.)

2

0

2

0:4

0

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