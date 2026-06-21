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Sport

Fantastická Bouzková má čtvrtý titul kariéry. Utnula stoprocentní bilanci Američanky

ČTK,Sport

Tenistka Marie Bouzková porazila ve finále turnaje v Nottinghamu Emmu Navarrovou z USA 7:6, 4:6, 6:2 a vybojovala čtvrtý titul na okruhu WTA.

Britain Tennis
Marie Bouzková, Nottingham 2026Foto: CTK – Gary Oakley
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Podrobnosti připravujeme

Tenisový turnaj žen v Nottinghamu (tráva, dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - finále:

Bouzková (4-ČR) - Navarrová (3-USA) 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

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