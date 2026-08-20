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Sport

Fantastická Bejlek. Češka vyřadila i světovou jedničku, předvedla parádní obraty

Sport

Česká tenistka Sára Bejlek se na turnaji v Cincinnati postarala o senzaci, když vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Běloruskou favoritku porazila 7:6, 6:4 a postoupila do čtvrtfinále.

WTA 500 - Abu Dhabi Open
Sára BejlekFoto: REUTERS – Rula Rouhana
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Dvacetiletá Bejlek přitom do utkání nevstoupila vůbec dobře. Hned v prvním gamu přišla o podání, záhy však sebrala servis i soupeřce a srovnala na 2:2.

Sabalenková pak rodačku ze Znojma brejkla i v sedmé hře, Bejlek si ovšem podání ihned zase vzala zpátky.

Za stavu 6:5 pak měla Češka při servisu rivalky dokonce setbol, rozhodnout první dějství ale nakonec musel tie-break.

Ve zkrácené hře si Sabalenková vypracovala náskok 5:1, jenže 35. hráčka rankingu WTA ji k setbolu vůbec nepustila, skvěle skóre otočila pěti vítěznými míčky a tie-break nakonec získala 9:7.

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Podobný kousek se Bejlek povedl i ve druhé sadě. V ní naopak hned prvním gamem sebrala soupeřce servis, ovšem ta rychle otočila a vyšplhala do vedení 4:1.

Od té chvíle už však Češka nepovolila čtyřnásobné grandslamové šampionce jedinou hru a pěti gamy otočila na 6:4, když bez tří minut po dvou hodinách využila hned první mečbol.

V boji o postup do semifinále vyzve Madison Keysovou, 24. hráčku světového žebříčku. S 31letou Američankou se dosud v kariéře neutkala.

Keysová, která ve třetím kole ve dvou setech nedala šanci Kateřině Siniakové, je vítězkou turnaje v Cincinnati z roku 2019.

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