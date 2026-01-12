Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Tenis

Famózní obrat a sladká premiéra. Bouzková na šestý pokus zdolala neoblíbenou soupeřku

Sestřih utkání Bouzková - Badosaová

Sport,ČTK

Tenistka Marie Bouzková na šestý pokus poprvé porazila Španělku Paulu Badosaovou a na turnaji v Adelaide postoupila do druhého kola.

Neoblíbenou soupeřku, které podlehla i před týdnem v Brisbane, dnes zdolala 3:6, 6:3, 6:4.

Bouzková otočila zápas s Badosaovou po ztraceném úvodním setu a ze stavu 1:4 v rozhodující třetí sadě.

Při famózním obratu dvakrát prolomila bývalé světové dvojce podání a po sérii pěti získaných gamů ukončila zápas po dvou a půl hodinách esem.

"Cítím se skvěle, za tohle vítězství jsem neskutečně ráda. Už jsme spolu hrály mnoho zápasů a několik bitev, dnes jsem si to snažila užít a to mi pomohlo," oddechla si Bouzková.

Na generálce pro Australian Open přitom startuje po neúspěšné kvalifikaci jako takzvaný lucky loser.

V souboji o čtvrtfinále Bouzkovou čeká nasazená trojka Mirra Andrejevová z Ruska.

