Famózní obrat a sladká premiéra. Bouzková na šestý pokus zdolala neoblíbenou soupeřku

Tenistka Marie Bouzková na šestý pokus poprvé porazila Španělku Paulu Badosaovou a na turnaji v Adelaide postoupila do druhého kola.
Neoblíbenou soupeřku, které podlehla i před týdnem v Brisbane, dnes zdolala 3:6, 6:3, 6:4.
Bouzková otočila zápas s Badosaovou po ztraceném úvodním setu a ze stavu 1:4 v rozhodující třetí sadě.
Při famózním obratu dvakrát prolomila bývalé světové dvojce podání a po sérii pěti získaných gamů ukončila zápas po dvou a půl hodinách esem.
"Cítím se skvěle, za tohle vítězství jsem neskutečně ráda. Už jsme spolu hrály mnoho zápasů a několik bitev, dnes jsem si to snažila užít a to mi pomohlo," oddechla si Bouzková.
Na generálce pro Australian Open přitom startuje po neúspěšné kvalifikaci jako takzvaný lucky loser.
V souboji o čtvrtfinále Bouzkovou čeká nasazená trojka Mirra Andrejevová z Ruska.
