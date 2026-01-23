Famózní Muchová zničila soupeřku, ta jen bezmocně zírala. Sabalenková udivuje sérií

Česká tenistka Karolína Muchová porazila na Australian Open polskou soupeřku Magdu Linetteovou dvakrát 6:1 a postoupila do osmifinále.
Devětadvacetiletá Muchová zahájila zápas brejkem a i v dalších gamech se jí dařilo zatlačit o čtyři roky starší 50. hráčku žebříčku do obrany. Na řadu přesných úderů nemohla Linetteová dosáhnout a první set prohrála 1:6.
Hned na začátku druhé sady čelila Muchová brejkbolu, ale odvrátila ho a znovu se rozjela. Polská semifinalistka australského grandslamu z roku 2023 pod tlakem chybovala, ve čtvrté hře přišla o podání a občas jen bezmocně sledovala, jak zápas spěje k rychlému konci. Trval jen hodinu a tři minuty.
Turnajová devatenáctka Muchová se nyní v Melbourne utká se světovou trojkou Coco Gauffovou z USA. Proti držitelce dvou grandslamových titulů dosud nastoupila čtyřikrát a neuhrála ani set.
Čtvrté kolo bude Muchová v Melbourne hrát poprvé od roku 2021, kdy došla až do semifinále.
V osmifinále je i nejvýše nasazená Aryna Sabalenková. Běloruská tenistka ani ve 3. kole neztratila set, v zápase s Anastasií Potapovovou z Rakouska ale musela odvracet čtyři setboly. Nakonec zvítězila 7:6, 7:6.
Ruskou rodačku Potapovovou, která žije ve Vídni a od prosince reprezentuje Rakousko, dosud Sabalenková porazila dvakrát a výsledek jejich nejtěsnějšího setu byl 6:2.
Tentokrát Potapovová dovedla obě sady do tie-breaků, i když v té druhé už prohrávala 0:4. Ve zkrácené hře jí však nestačil ani náskok 6:3, posléze nevyužila ani čtvrtou šanci.
„Hrála neuvěřitelný tenis. Někdy jsou dny, kdy prostě musíte bojovat,“ oddechla si sedmadvacetiletá Sabalenková, která usiluje o pátý grandslamový titul.
V Melbourne triumfovala dvakrát, loni podlehla ve finále Američance Madison Keysové.
Sabalenková dál udivuje pozoruhodnou sérií, na grandslamech už vyhrála rekordních 19 tie-breaků za sebou. V dalším kole se utká s devatenáctiletou Victorií Mbokovou z Kanady, která hraje v Melbourne poprvé.
Bez ztráty setu je v osmifinále také první nasazený Carlos Alcaraz. Šestinásobný grandslamový vítěz zdolal Corentina Mouteta z Francie 6:2, 6:4, 6:1.
Dvaadvacetiletý Španěl, jehož maximem v Melbourne je čtvrtfinálová účast, bude v příštím kole hrát s Američanem Tommym Paulem. Toho čtyřikrát za sebou porazil a má s ním bilanci 5:2. Paulovi usnadnila postup skreč zraněného Španěla Alejandra Davidoviche, který po dvou hladce prohraných setech zápas vzdal.
Obhájkyně titulu Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou vyhrály zápas druhého kola čtyřhry. Čínský pár Sü I-fan, Jang Čao-süan zdolaly 7:6, 6:1.
Nejvýše nasazená dvojice měla potíže jen v úvodním dějství. V tie-breaku Siniaková s Townsendovou odvrátily dva setboly a pak už jistě kráčely za dalším postupem.
V příštím kole se utkají s Japonkou Miju Katovou a Maďarkou Fanny Stollárovou, které po velkém boji vyřadily českou dvojici Jesika Malečková, Miriam Škoch.
Siniaková v Austrálii, kde triumfovala už třikrát, usiluje o udržení pozice světové deblové jedničky.
Vstoupila i do soutěže ve smíšené čtyřhře, kde hraje s Nizozemcem Semem Verbeekem, s nímž loni triumfovala ve Wimbledonu. V prvním kole vyřadili rusko-nizozemskou dvojici Alexandra Panovová, David Pel.
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - 3. kolo: Medveděv (11-Rus.) - Marozsán (Maď.) 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3, Paul (19-USA) - Davidovich (14-Šp.) 6:1, 6:1, skreč, Tien (25-USA) - Borges (Portug.) 7:6 (11:9), 6:4, 6:2.
Čtyřhra - 2. kolo: Nouza, Rikl (ČR) - M. González, Molteni (13-Arg.) 6:2, 6:3, Pavlásek, Smith (ČR/Austr.) - Miedler, Cabral (9-Rak./Portug.) 6:4, 6:4.
Ženy:
Dvouhra - 3. kolo: Muchová (19-ČR) - Linetteová (Pol.) 6:1, 6:1, Gauffová (3-USA) - Baptisteová (USA) 3:6, 6:0, 6:3, Putincevová (Kaz.) - Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, Sabalenková (1-Běl.) - Potapovová (Rak.) 7:6 (7:4), 7:6 (9:7), Mboková (17-Kan.) - Tausonová (14-Dán.) 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.
Čtyřhra - 1. kolo: Bouzková, Klepačová (ČR/Slovin.) - Lamensová, Lysová (Niz./Něm.) 5:0 skreč. 2. kolo: Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Sü I-fan, Jang Čao-süan (Čína) 7:6 (9:7), 6:1, Katová, Stollárová (15-Jap./Maď) - Malečková, Škoch (ČR) 2:6, 7:5, 7:6 (10:8).
Smíšená čtyřhra:
1. kolo: Siniaková, Verbeek (ČR/Niz.) - Panovová, Pel (Rus./Niz.) 3:6, 6:2, 10:2.
