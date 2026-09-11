Úchvatný milník je realitou! Siniaková s Američankou vyhrály US Open po bláznivém obratu

Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly US Open a získaly takzvaný kariérní grandslam. Společně vyhrály všechny čtyři grandslamy, česká tenistka to navíc dokázala už podruhé se dvěma různými partnerkami a má 12 grandslamových titulů ve čtyřhře a 13 celkově.
Ve finále v New Yorku česko-americký pár udolal domácí dvojici Ashlyn Kruegerová - Robin Montgomeryová 5:7, 6:0, 6:2.
Třicetiletá Siniaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před čtyřmi lety po boku Barbory Krejčíkové, s níž také triumfovala na všech čtyřech grandslamových turnajích.
Dnešním vítězstvím světová deblová jednička Siniaková potvrdila svou výbornou bilanci v grandslamových finále - z patnácti titulových zápasů nevyhrála jen tři.
Vrstevnice Siniaková s Townsendovou, které od sebe dělí necelý měsíc, zkompletovaly kariérní Grand Slam během dvou let. První společný titul získaly ve Wimbledonu v roce 2024, loni ovládly Australian Open a poté jim po finálové porážce unikla vítězná trofej na US Open. Letos dobyly antukové Roland Garros a nyní na druhý pokus i New York.
Začátek dnešního finále se přitom Siniakové s Townsendovou nevydařil a první tři gamy prohrály. Favoritky se posléze rozehrály a vyrovnaly na 4:4, ale v desátém gamu Siniaková udělala tři dvojchyby, tu poslední proti setbolu, a americko-český pár ztratil první sadu na turnaji.
Na nepříznivý stav zareagovaly Siniaková s Townsendovou dominantním výkonem, za 25 minut soupeřkám nadělily "kanára" a vyrovnaly stav. V rozhodující sadě dosáhly pozdější vítězky na klíčový brejk ve třetím gamu a přes čtyři shody se dostaly do vedení 2:1. Poté už soupeřkám umožnily získat pouze jednu hru a při podání Siniakové po čtyřech odvrácených brejkbolech zápas ukončily.
Dvaadvacetileté Američanky Montgomeryová a Kruegerová prohrály své první grandslamové finále a nenavázaly na rok 2021, kdy spolu na US Open vyhrály juniorskou čtyřhru.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Ženy:
Čtyřhra - finále:
Siniaková, Townsendová (1-ČR/USA) - Montgomeryová, Kruegerová (USA) 5:7, 6:0, 6:2.
Juniorky:
Dvouhra - semifinále:
Puškarjovová (5-Rus.) - J. Kovačková (ČR) 6:1, 7:5.
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