Strašlivý výbuch Noskové. Nasekala 11 dvojchyb, o titul si zahrají Ukrajinka s Ruskou

Wimbledonská šampionka Linda Nosková do finále tenisového Turnaje mistryň nepostoupila. S Ukrajinkou Elinou Svitolinovou prohrála jasně 2:6, 1:6. Už předtím se první finalistkou stala devatenáctiletá Ruska Mirra Andrejevová, Američanku Jessicu Pegulaovou porazila 6:3, 6:4.
Andrejevová vyhrála v Indian Wells i čtvrté utkání a dál prochází turnajem bez ztráty setu. O 13 let starší Pegulaovou porazila za hodinu a 25 minut. Čtyřikrát jí vzala servis, sama odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů. Šampionka letošního Roland Garros postoupila do finále při první účasti na Turnaji mistryň.
"Byl to těžký zápas. Věděla jsem, že je (Pegulaová) velmi konzistentní hráčka a musíte tvrdě pracovat, abyste proti ní získali bod. Nedá vám nic zadarmo. Chtěla jsem nechat na kurtu vše a zkomplikovat jí život. To byl můj plán," řekla v rozhovoru na kurtu Andrejevová.
Rodačka z Krasnojarsku vyhrála devátý z posledních deseti zápasů. V živém žebříčku WTA se posunula na druhé místo, kde vystřídá Bělorusku Arynu Sabalenkovou.
Andrejevová přišla v utkání s Pegulaovou o servis jako první, manko brejku za stavu 1:2 ale ihned smazala. Poté, co Američance vzala servis i v osmém gamu, dotáhla sadu do úspěšného konce.
Také ve druhém setu Andrejevová otáčela proti světové pětce Pegulaové nepříznivý vývoj. Ztrácela dokonce 1:3, čtyřmi gamy v řadě ale průběh zcela zvrátila.
Utkání poté dopodávala k vítězství a za stavu 5:4 využila hned první mečbol pikantního souboje, kterému před startem turnaje předcházela aféra způsobená zapnutými mikrofony při tréninku.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Dvouhra - semifinále:
Svitolinová (6-Ukr.) - Nosková (8-ČR) 6:2, 6:1, M. Andrejevová (3-Rus.) - Pegulaová (5-USA) 6:3, 6:4.
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