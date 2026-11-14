Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
15. 11. Leopold
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Strašlivý výbuch Noskové. Nasekala 11 dvojchyb, o titul si zahrají Ukrajinka s Ruskou

ČTK,Sport
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Wimbledonská šampionka Linda Nosková do finále tenisového Turnaje mistryň nepostoupila. S Ukrajinkou Elinou Svitolinovou prohrála jasně 2:6, 1:6. Už předtím se první finalistkou stala devatenáctiletá Ruska Mirra Andrejevová, Američanku Jessicu Pegulaovou porazila 6:3, 6:4.

WTA Finals Indian Wells
Linda Nosková v semifinále WTA Finals v Indian WellsFoto: REUTERS – DANIEL COLE
Reklama

Andrejevová vyhrála v Indian Wells i čtvrté utkání a dál prochází turnajem bez ztráty setu. O 13 let starší Pegulaovou porazila za hodinu a 25 minut. Čtyřikrát jí vzala servis, sama odvrátila čtyři ze šesti brejkbolů. Šampionka letošního Roland Garros postoupila do finále při první účasti na Turnaji mistryň.

"Byl to těžký zápas. Věděla jsem, že je (Pegulaová) velmi konzistentní hráčka a musíte tvrdě pracovat, abyste proti ní získali bod. Nedá vám nic zadarmo. Chtěla jsem nechat na kurtu vše a zkomplikovat jí život. To byl můj plán," řekla v rozhovoru na kurtu Andrejevová.

Související

Rodačka z Krasnojarsku vyhrála devátý z posledních deseti zápasů. V živém žebříčku WTA se posunula na druhé místo, kde vystřídá Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

Andrejevová přišla v utkání s Pegulaovou o servis jako první, manko brejku za stavu 1:2 ale ihned smazala. Poté, co Američance vzala servis i v osmém gamu, dotáhla sadu do úspěšného konce.

Reklama
Reklama

Také ve druhém setu Andrejevová otáčela proti světové pětce Pegulaové nepříznivý vývoj. Ztrácela dokonce 1:3, čtyřmi gamy v řadě ale průběh zcela zvrátila.

Utkání poté dopodávala k vítězství a za stavu 5:4 využila hned první mečbol pikantního souboje, kterému před startem turnaje předcházela aféra způsobená zapnutými mikrofony při tréninku.

Související

Velké finále na CANAL+ Sport

WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Reklama
Reklama

Svitolinová (6-Ukr.) - Nosková (8-ČR) 6:2, 6:1, M. Andrejevová (3-Rus.) - Pegulaová (5-USA) 6:3, 6:4.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články ze Sportu

Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
UEFA Nations League - Group A4 - Portugal v Denmark
UEFA Nations League - Group A4 - Portugal v Denmark
UEFA Nations League - Group A4 - Portugal v Denmark

Portugalci vzdali poctu Ronaldovi, pak ale doma schytali nevídaný debakl

Portugalští fotbalisté po pěti výhrách v řadě v Lize národů poprvé ztratili. Obhájci trofeje utrpěli v Braze od Dánů debakl 1:4, ale na jejich postupu do čtvrtfinále to nic nemění. O druhém postupujícím ze skupiny A4 se rozhodne v úterý v Kodani mezi Dánskem a Norskem, které dnes v Oslu zdolalo Wales 3:1. Dánům bude stačit i remíza.

Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců
Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců
Poslankyně ANO Alena Schillerová ve chvíli, kdy odmítala kritiku opozičních poslanců

Schillerová chystá velkou konsolidaci. Částka překvapí, ve hře jsou i další daně

Až sto miliard korun. Tak velký konsolidační balíček by podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) mohla vláda připravit pro rok 2028. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom dosud hovořil o snížení schodku o šedesát miliard. Kabinet tak bude muset hledat další příjmy i šetřit na výdajích. Konkrétní podobu opatření ale koalice zatím nemá dohodnutou.

European Union leaders' summit in Brussels
European Union leaders' summit in Brussels
European Union leaders' summit in Brussels

Francouzský prezident zažívá pomalou agónii. Třese se i projekt, který začal v Praze

Francouzské prezidentské volby se blíží. Uskuteční se už v dubnu 2027 a Emmanuelu Macronovi zbývá posledních několik měsíců ve funkci. Francouzský prezident přitom podle médií prožívá soumrak své politické moci – odvracejí se od něj i někdejší blízcí spojenci a jeho vliv na dění v zemi slábne. Otazník visí i nad budoucností jednoho z jeho evropských projektů, který se v roce 2022 zrodil v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama