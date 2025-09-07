Tenis

Famozní Alcaraz přejel ve finále Sinnera, vyhrál US Open a sesadil Itala z trůnu

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Španělský tenista Carlos Alcaraz vyhrál podruhé US Open a získal šestý grandslamový titul. Ve finále porazil na newyorském betonu úřadujícího šampiona Itala Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 a vystřídá ho na postu světové jedničky. Utkání, které v hledišti sledoval i americký prezident Donald Trump, vyhrál za dvě hodiny a 42 minut.
U.S. Open
US Open Tennis
US Open Tennis
U.S. Open
APTOPIX US Open Tennis Zobrazit 9 fotografií

Dvaadvacetiletý Alcaraz vybojoval druhý grandslamový titul v sezoně a navázal na letošní triumf z Roland Garros. Sinnerovi oplatil porážku z finále ve Wimbledonu. Turnaj ve Flushing Meadows vyhrál po třech letech a vylepšil si proti Sinnerovi vzájemnou bilanci na 10:5. V poměru vítězných míčů ho dnes předčil 41:21.

O dva roky starší Sinner nevyužil šanci vybojovat třetí grandslamovou trofej v sezoně a pátou celkově. Nestal se ani prvním tenistou od Švýcara Rogera Federera v roce 2008, který by titul na US Open obhájil. Na turnajích "velké čtyřky" na betonových dvorcích prohrál po 27 zápasech.

Dva stejní hráči na sebe potřetí v grandslamovém finále v jedné sezoně narazili v tzv. open éře poprvé. Duel na dvorci Arthura Ashe začal kvůli bezpečnostním opatřením spojených s účastí prezidenta Trumpa s takřka hodinovým zpožděním.

Úvodní set získal Alcaraz. Hned v prvním gamu prolomil Sinnerův servis, nepovolil mu jediný brejkbol a po dalším získaném podání v sedmé hře sadu doservíroval. Španěl udělal v prvním setu jen dvě nevynucené chyby, Sinner jich měl devět.

Ve druhé sadě obhájce titulu Sinner zpřesnil. Ve čtvrtém gamu získal Španělův servis a set dotáhl do konce. Alcaraz přišel o sadu poprvé na turnaji. Ve třetím dějství ale Sinner neuspěl a Alcaraz utekl po dvou brejcích do vedení 5:0. Italovi se sice podařilo odvrátit "kanára", Španěl však dominoval.

Na začátku čtvrtého setu Sinner odvrátil po atraktivních výměnách další dva brejkboly. Za stavu 2:2 už ho ale Alcaraz opět "brejkl" a utekl do klíčového vedení 4:2. V závěrečném desátém gamu sice Sinner odvrátil dva mečboly, Alcaraz si nicméně vzápětí vypracoval další možnost a utkání zakončil esem.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 90 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále: Alcaraz (2-Šp.) - Sinner (1-It.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

 
Mohlo by vás zajímat

Sinner – Alcaraz 1:3. Španěl ovládl US Open, Sinner vzdoroval jen ve druhém setu

Sinner – Alcaraz 1:3. Španěl ovládl US Open, Sinner vzdoroval jen ve druhém setu

Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

Počkej, počkej, nechápala Sabalenková. US Open to schytává za trapný závěr

"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS

"Takového hráče prostě chcete vidět." Mouratoglou představil Čechy jako hvězdy UTS

Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla

Sabalenková obhájila titul na US Open. Všechny tvrdé lekce stály za to, hlesla
Tenis sport Obsah US Open Carlos Alcaraz Jannik Sinner

Právě se děje

před 1 hodinou
Famozní Alcaraz přejel ve finále Sinnera, vyhrál US Open a sesadil Itala z trůnu
Tenis

Famozní Alcaraz přejel ve finále Sinnera, vyhrál US Open a sesadil Itala z trůnu

Španělský tenista Carlos Alcaraz vyhrál podruhé US Open. Ve finále porazil Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 a vystřídá ho na postu světové jedničky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Španělé potupili domácí Turky fotbalovým kanárem, slovenskou blamáž odvrátil Rigo
Fotbal

Španělé potupili domácí Turky fotbalovým kanárem, slovenskou blamáž odvrátil Rigo

Nizozemští fotbalisté se v kvalifikaci mistrovství světa nadřeli na vítězství 3:2 v Litvě. Dvěma góly přispěl Memphis Depay.
před 2 hodinami

Poslední varování, vzkázal Trump Hamásu. Chce dohodu o propuštění rukojmích

Americký prezident Donald Trump v neděli uvedl, že dává Hamásu poslední varování, přičemž toto teroristické hnutí vyzval, aby přijalo jeho návrh dohody o propuštění rukojmích z Pásma Gazy. Napsala o…
Přečíst zprávu
před 4 hodinami
Policie chytila řidiče české formule. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení
1:06
Auto

Policie chytila řidiče české formule. Hrozí mu pokuta a zákaz řízení

Policie v neděli ráno řešila případ formule, která jela po dálnici D4 na Příbramsku. Řidiče zastavila a ztotožnila.
Aktualizováno před 4 hodinami
Moskva nestojí o ukončení války diplomatickou cestou, míní Kellog
Zahraničí

ŽIVĚ
Moskva nestojí o ukončení války diplomatickou cestou, míní Kellog

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 4 hodinami
Smrt kosí německé politiky. Před volbami jich ve spolkové zemi zemřelo už 16
Zahraničí

Smrt kosí německé politiky. Před volbami jich ve spolkové zemi zemřelo už 16

Smrt několika německých politiků v rychlém sledu krátce před komunálními volbami zavdala mnohým důvod k šíření spekulací a konspiračních teorií.
před 5 hodinami
Sinner – Alcaraz 1:3. Španěl ovládl US Open, Sinner vzdoroval jen ve druhém setu
Tenis

Přenos skončil
Sinner – Alcaraz 1:3. Španěl ovládl US Open, Sinner vzdoroval jen ve druhém setu

Sledovali jste online přenos z finále tenisového US Open mezi Italem Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
Další zprávy