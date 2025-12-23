"Extrémní." Muchová ostře proti světovému tenisu, z kolotoče prý není možné vyskočit

Na nabitý tenisový kalendář, který je naplněný značným množstvím povinných akcí, se snáší stále drtivější kritika. Čerstvě se k ní přidala i česká tenistka Karolína Muchová. Světový tenis obvinila z toho, že ohrožuje fyzické i duševní zdraví sportovců.
"Tenisový kalendář je přeplněný, to se musí změnit. Je příliš mnoho povinných turnajů, musíme hrát Masters 1000, pětistovky a další. Všechno je dané pravidly a nemáme moc možností si vybrat. Není to jen o fyzickém vyčerpání, i psychicky je to velmi složité," láteřil během podzimu hvězdný Španěl Carlos Alcaraz.
Jemu se ostrá slova rychle vrátila, byl obviněn z pokrytectví vzhledem ke značnému množství lukrativních exhibic, kterých se účastní v obdobích určených právě pro odpočinek.
Jenže stěžují si i jiní. Ti, kteří snadnému přivýdělku odolávají a účastní se okrajových „eventů“ pouze minimálně.
Své si řekla třeba polská superstar Iga Šwiateková. Podle ní současný program škodí. „Je to příliš nabité. Nemá smysl hrát přes 20 turnajů ročně. Kvůli povinným turnajům WTA 500 někdy musíme obětovat domácí podniky, abychom se vyhnuly propadu v žebříčku,“ uvedla.
"Je to tlak, který není zdravý. Myslím, že i kdybychom hrály méně turnajů, tenis by si fanoušky udržel. Pomohlo by nám to být konzistentnější,“ dodala.
S podobným prohlášením nyní přišla také Češka Karolína Muchová. V rozhovoru pro časopis Forbes označila aktuální tenisový program za „extrémní“.
"Všechny holky se shodneme, že abychom zůstaly v pohodě a zdravé, tak to s takovým plánem nejde. Podle mě je to úplně extrémní. Spousta lidí řekne: Tak si udělej dovolenou. Jenže pravidla jsou přísná,“ uvedla devětadvacetiletá hráčka.
Vyjmenovala, že má kromě čtyř grandslamů povinných také šest turnajů kategorie WTA 500 a všech deset takzvaných „tisícovek“. Ty jsou navíc po vzoru turnajů velké čtyřky nově natažené na dva týdny.
„Kdybych to měla splnit bez pokut, odletím zkraje roku do Austrálie a pak se tady uvidíme v listopadu,“ podotkla olomoucká rodačka.
Pokuty za neúčast podle ní nejsou zanedbatelné. "Čím jste v žebříčku výš, tím jsou vyšší. Když jsem letos neodehrála 'pětistovkový' turnaj, bylo to 15 tisíc dolarů. A to jsem byla tehdy na 16. místě, pro hráčky z první pětky už je to hodně mastné. Navíc platíte, i když jste zraněné, což byl můj případ,“ odhalila.
Podle Muchové jde o „hloupé pravidlo“.
„A takových je tam víc. Nejlepší holky se nyní častěji odhlašují z turnajů a víc dbají na zdraví, což je za mě správné, jenže v top 10 vyděláváte jiné peníze než tenistky z nižších pozic. Ty jdou někdy na kurt, i když sotva chodí,“ řekla.
Nejde jen o pokuty. Vynechávat turnaje není dle mínění Muchové ideální ani z dalších důvodů.
"Jako hráčka z toho kolotoče turnajů nemůžete jednoduše vyskočit, když chcete být konkurenceschopná. Musíte pořád cestovat, hrát, obhajovat body. A když se o tom bavíme mezi sebou, všechny cítíme totéž. Že se takhle naplněný kalendář dlouhodobě nedá zvládnout bez toho, aby to nezasáhlo zdraví, a hlavně to duševní,“ uzavřela finalistka Roland Garros z roku 2023.
