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Sport

Extrémní horko Muchovou nezastavilo. Vydřela finále, v němž vyzve světovou superstar

ČTK

Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila 6:4, 6:4. Zápas byl přerušen kvůli extrémně vysokým teplotám kolem 38 stupňů Celsia.

Karolína Muchová
Karolína MuchováFoto: Reuters
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