Extrémní horko Muchovou nezastavilo. Vydřela finále, v němž vyzve světovou superstar

Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila 6:4, 6:4. Zápas byl přerušen kvůli extrémně vysokým teplotám kolem 38 stupňů Celsia.
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ŽIVĚ Izraelci shazovali nad Libanonem letáky. Obyvatele vyzývali k odchodu
Izraelské letectvo v pátek shodilo nad jiholibanonským městem Mansúrí letáky vyzývající obyvatele k odchodu. S odvoláním na libanonská média agentura to uvedla Reuters. Jde podle ní o první takovou výzvu od vyhlášení současného příměří, které se ale nedodržuje. Izrael se podle serveru The Times of Israel k informaci bezprostředně nevyjádřil.
„Zvláštní, rychlé, nečekané,“ tvrdí Benda k verdiktu soudu o Pavlovi. Přidal varování vládě
Poslanec ODS Marek Benda, který patří mezi právní experty strany, se v jednom shoduje s kritiky Ústavního soudu ohledně vstřícnosti k prezidentu Petru Pavlovi. Podobně jako oni považuje za zvláštní, že soud vydal předběžné opatření o cestě Pavla na summit NATO tak rychle. Když ale dostal od Aktuálně.cz otázky, zda nepovažuje postup soudu za poněkud podezřelý, reagoval jednoznačně.
ŽIVĚ Rusko a Ukrajina si vyměnila válečné zajatce. Některé věznili od bojů o Mariupol
Rusko a Ukrajina si vyměnily po 160 válečných zajatcích. Oznámilo to v pátek ruské ministerstvo obrany citované státní tiskovou agenturou TASS. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o návratu 160 ukrajinských vojáků, kteří podle něj byli v ruském zajetí od roku 2022 a účastnili se mimo jiné bojů o ukrajinský Mariupol.
Volkswagen se chystá hromadně propouštět. Zrušit chce až sto tisíc pracovních míst
Šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 tisíc pracovních míst, což je asi 15 procent současného stavu. V pátek to napsal web listu Manager Magazin. Byl by to dvojnásobek dosud avizovaného počtu propouštěných. Blume podle listu plánuje také snížit investice a koncern zcela přestavět.
Poslanci debatovali o vedru. Červený se šklebil na Zelené, Macinka se vysmíval
Poslankyně z klubu Pirátů v pátek neprosadily návrhy, aby se Poslanecká sněmovna zabývala připraveností státu na nynější vlnu veder a jeho komunikací. Upozorňovaly na to, že jde o zdravotní téma, protože horka ohrožují některé skupiny obyvatel. U části koalice vyvolalo jejich vystoupení veselí. Projednávání změn programu schůze vyplnilo celkem zhruba dvě hodiny.