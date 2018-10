Evertová předpovídá Plíškové titul na grandslamu. Češka si z toho hlavu nedělá

před 54 minutami

Tenisovou legendu Chris Evertovou zaujal na Turnaji mistryň výkon Karolíny Plíškové. V příští sezoně by podle Američanky mohla vyhrát jeden z turnajů velké čtyřky.

Singapur - Potenciál předurčuje tenistku Karolínu Plíškovou k velkým titulům. Martina Navrátilová tipovala, že ovládne letošní Turnaj mistryň, což se po semifinálové prohře v Singapuru nestane. Výkony Plíškové ale zaujaly také další legendu Chris Evertovou a Američanka si myslí, že rodačka z Loun v příští sezoně dosáhne na svůj první grandslamový titul.

Šestadvacetiletá Plíšková slýchá často, že má na to, aby zvedla nad hlavu trofej z Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu či US Open. V New Yorku si v roce 2016 zahrála finále, ale od té doby na podobnou šanci čeká.

"Letos uspělo premiérově několik hráček," poukázala Evertová především na Dánku Caroline Wozniackou (Australian Open) a Rumunku Simonu Halepovou (Roland Garros). "Myslím, že Plíšková hraje dobře. Vybrala bych ji, že příští rok poprvé vyhraje grandslamový titul," odhaduje někdejší jednička Evertová.

Když Plíškovou potkala, řekla to české hráčce i osobně. "O grandslamu všichni pořád mluví, už jsem si na to zvykla. Nedělám si z toho hlavu. Myslím, jak už jsem řekla několikrát, že budu mít život dobrý i bez grandslamů. Že o tom mluví ostatní a chtějí to, neznamená, že se to stane," konstatovala Plíšková.

Neznamená to ale, že by netoužila grandslamový triumf jednou slavit. "Není to všechno, ale dělám pro to maximum. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Psychicky jsem vyzrála, už jsem na to připravená," myslí si, že by případné finále zvládla lépe než duel s Němkou Angelique Kerberovou ve Flushing Meadows 2016. "Nebyla jsem připravená finále hrát, ale teď mám na téhle úrovni odehráno o hodně víc. Věřím, kdybych se tam dostala, že zareaguju mnohem líp," řekla Plíšková.

V právě skončené turnajové sezoně prošla na grandslamech dvakrát do čtvrtfinále, jednou do osmifinále a do třetího kola. "Občas je důležitý los. Každý má hráčku, kterou nemá v lásce. Letos jsem prohrála s Halepovou, (Marií) Šarapovovou či Serenou (Williamsovou). To jsou tři grandslamové vítězky, to nejsou špatné hráčky," podotkla Plíšková a s nadějí doplnila: "Věřím, že občas se los sejde, že tam nebudou holky, které budou mít víc zkušeností než já. Ale nechci čekat na super los."

Čím dá víc zjišťuje, že s agresivním stylem je složité uspět. "Pozabíjet to tři sety je těžké," uvedla. A přemýšlí, jak věci změnit. Už třeba nepodává jen na esa, ale snaží se servis variovat. Pod vedením Australanky Rennae Stubbsové i více vyráží k síti.

"Těžko říct, ale do budoucna tady v tom vidím cestu. Možná to chce i víc trpělivosti s těmahle holkama nebo jiný plán, protože jsem schopna udělat set, ale dva mi zatím nejdou," připomněla. Ve finále US Open prohrála 1:2 na sety, stejně tak loni v semifinále Roland Garros i v sobotu na Masters v Singapuru.

Velké věci tak Plíškovou zatím míjejí. Po druhém prohraném semifinále na Turnaji mistryň za sebou si manželovi a manažerovi Michalu Hrdličkovi posteskla: "Že nemám štěstí v tenisu, ale mám štěstí jenom v lásce." Doufá ale, že i s raketou v ruce zažije blaho a prosadí se. "Věřím, že šance přijdou," neztrácí víru.