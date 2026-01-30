Přeskočit na obsah
Benative
30. 1. Robin
Sport

Epický spektákl v Austrálii. Alcaraz sotva chodil, přesto po 5,5 hodinách vydřel finále

Sport,ČTK

Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále Australian Open. Světová jednička po takřka pěti a půl hodinách porazila Němce Alexandera Zvereva 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, přestože se během zápasu potýkala se zraněním. Alcaraz se v Melbourne může stát nejmladším hráčem, který kdy vyhrál všechny čtyři grandslamy.

Australian Open
Carlos Alcaraz během semifinále Australian OpenFoto: REUTERS
Na finálového soupeře čeká, v druhém semifinále se utká Ital Jannik Sinner se Srbem Novakem Djokovičem.

Podrobnosti připravujeme

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.

Juniorky:

Čtyřhra - semifinále:

A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Makarovová, Zolotarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Malovová, Terentěvová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6).

