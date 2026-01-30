Epický spektákl v Austrálii. Alcaraz sotva chodil, přesto po 5,5 hodinách vydřel finále

Španěl Carlos Alcaraz postoupil poprvé do finále Australian Open. Světová jednička po takřka pěti a půl hodinách porazila Němce Alexandera Zvereva 6:4, 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, přestože se během zápasu potýkala se zraněním. Alcaraz se v Melbourne může stát nejmladším hráčem, který kdy vyhrál všechny čtyři grandslamy.
Na finálového soupeře čeká, v druhém semifinále se utká Ital Jannik Sinner se Srbem Novakem Djokovičem.
Podrobnosti připravujeme
Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 111,5 milionu australských dolarů):
Muži:
Dvouhra - semifinále:
Alcaraz (1-Šp.) - Zverev (3-Něm.) 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5.
Juniorky:
Čtyřhra - semifinále:
A. Kovačková, J. Kovačková (1-ČR) - Makarovová, Zolotarevová (Rus.) 6:4, 6:4, Heřmanová, Žoldáková (ČR) - Malovová, Terentěvová (Rus.) 6:4, 7:6 (8:6).
Americký vyjednavač míru na Ukrajině nezná fakta. Veřejnost pobouřil svou neznalostí
Jeden z amerických diplomatů, který má na starosti vyjednávání o míru mezi Moskvou a Kyjevem, prokázal v uzavřeném rozhovoru s novináři značné mezery v základních faktech a znalostech. Spletl si totiž ústavní funkce na Ukrajině nebo délku světových válek, což znepokojuje veřejnost o jeho schopnostech vyjednávat.
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.
Jaké je to půjčit si elektromobil? Služba Škoda Explore ukazuje realitu
Vyzkoušet si elektromobil před koupí není jen marketingový trik. Služba Škoda Explore umožňuje zájemcům o elektroauto poznat jeho dojezd, komfort a nabíjení v reálných podmínkách každodenního života. My jsme si s modelem Elroq ověřili, jak to funguje.
ŽIVĚVenezuelská ropa se otevírá světu, USA zmírňují sankce
Venezuela schválila reformu ropného sektoru, která umožňuje větší zapojení soukromých a zahraničních společností. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v reakci na to uvolnila velkou část sankcí vůči venezuelskému ropnému průmyslu, informovaly agentury Reuters a AP.
Problém pro Česko? Hvězda Bostonu zářila, potom ale přišlo zranění
Pavel Zacha přispěl v NHL jedním gólem k výhře hokejistů Bostonu 6:3 nad Philadelphií, ale z utkání ve druhé třetině odstoupil kvůli problémům v horní části těla. Jakub Dobeš zastavil 26 střel, dovedl Montreal k výhře 7:3 nad Coloradem a byl zvolen druhou hvězdou utkání.