Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Northern Palmyra Trophies. Tak zní název tenisové exhibice, která každoročně přitahuje pozornost.
Pokaždé zaznívají hlasy o tom, jak by hráče, kteří si do Ruska přijedou pro štědré odměny, měly organizace ATP a WTA sankcionovat, i když je po letech očividné, že se tak nestane.
"Tato akce není spojená s WTA a WTA ji nepodporuje. Hráčky jsou nezávislé dodavatelky a mimo sezonu mají možnost hrát exhibiční turnaje dle vlastního uvážení bez penalizace," uvedla ženská asociace už před dvěma lety.
ATP se připojila: "Tenisté mají možnost svobodně si vybrat, na čem chtějí participovat."
Kritika ale každým rokem sílí. "Společnost Gazprom je jedním z hlavních pilířů ruského válečného rozpočtu," uvedl na síti X účet Ukrainian Tennis.
Podle jeho zjištění dříve řídila PR turnaje Věra Podguzovová, příbuzná Vladimira Putina a viceprezidentka ruské banky Promsvyazbank, která obsluhuje ruský vojensko-průmyslový komplex a nachází se pod západními sankcemi. Kontroverzní postavou je také hlavní organizátorka akce Natalia Kamelzonová.
"Během války pořádala moskevský klubový šampionát, kde jeden z týmů hrál v dresech s nápisem "Ruská armáda" a symbolem Z," zveřejnil Ukrainian Tennis.
Petrohradský turnaj se uskuteční příští víkend a i letos je jeho složení prošpikované hvězdami.
Z velké části jde znovu o ruské sportovce, chybět nebude poprvé v historii turnaje grandslamový šampion Daniil Medveděv, přijet by měli také Karen Chačanov, Diana Šnajderová, Anastasia Potapovová nebo Veronika Kuděrmětovová.
Připojí se i ti, kteří změnili občanství a reprezentují například Kazachstán, jako Alexander Bublik či Julia Putincevová. Ruským penězům ale často neodolají ani zahraniční akvizice.
V minulých letech se zúčastnili třeba Francouz Adrian Mannarino, Italka Jasmine Paoliniová nebo Španěl Roberto Bautista Agut, letos si přivydělá třeba nizozemská star Tallon Griekspoor.
Když se v roce 2022 podíleli na premiérovém ročníku Srbové Janko Tipsarevič a Viktor Troicki, strhla se na sociálních sítích pořádná hádka. Inicioval ji bývalý ukrajinský tenista Serhij Stachovskij, který se hned po vpádu ruských vojsk zapojil do obrany své země přímo na frontě.
"Viktore, velké zklamání vidět tě v Rusku, ale hádám, že za vším stojí peníze," rýpl si tehdy přes Instagram kyjevský rodák a někdejší 31. hráč světového žebříčku.
Troicki reagoval protiútokem. "Jasně, být v zemi svých prarodičů je k nezaplacení. Jsi instagramový klaun, který míchá politiku se sportem. Tohle nemá nic společného s válkou, ale když o ní mluvíš, tak jsem si já a moje země prošli tím samým a nikdo se nás nezastal. Tak drž hubu," pustil se do něj Srb.
Odpověď Tipsareviče byla podobná. "Protestoval jsi ty nebo někdo jiný z tvé mizerné rodiny, když síly NATO bombardovaly moji rodinu a moje lidi?"
Poté Stachovskij konverzaci ukončil a popřál, ať si oba peníze užijí. "Lepší být instagramový klaun než placená ruská děvka," uzavřel.
Účast zahraničních tenistů nemůže pochopit ani další bývalý tenista a nyní ukrajinský voják Alexander Dolgopolov.
"Od evropských hráčů je to ostudné. Nedokážu to pochopit, nedokážu se vcítit do jejich způsobu uvažování. Prostě si přijeli pro krvavé peníze," prohlásil v rozhovoru pro britský Daily Mail.