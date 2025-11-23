Tenis

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 2 hodinami
Pořádat oficiální tenisové turnaje Rusové od začátku invaze na Ukrajinu nesmí, každoročně proto v Petrohradu organizují kontroverzní exhibici financovanou energetickým gigantem Gazprom. Po sezoně dokáží přilákat mnohé hvězdy světového tenisu, proto kolem akce pravidelně planou silné emoce.
Alexander Bublik
Alexander Bublik | Foto: Reuters

Northern Palmyra Trophies. Tak zní název tenisové exhibice, která každoročně přitahuje pozornost.

Pokaždé zaznívají hlasy o tom, jak by hráče, kteří si do Ruska přijedou pro štědré odměny, měly organizace ATP a WTA sankcionovat, i když je po letech očividné, že se tak nestane.

"Tato akce není spojená s WTA a WTA ji nepodporuje. Hráčky jsou nezávislé dodavatelky a mimo sezonu mají možnost hrát exhibiční turnaje dle vlastního uvážení bez penalizace," uvedla ženská asociace už před dvěma lety.

ATP se připojila: "Tenisté mají možnost svobodně si vybrat, na čem chtějí participovat."

Kritika ale každým rokem sílí. "Společnost Gazprom je jedním z hlavních pilířů ruského válečného rozpočtu," uvedl na síti X účet Ukrainian Tennis.

Podle jeho zjištění dříve řídila PR turnaje Věra Podguzovová, příbuzná Vladimira Putina a viceprezidentka ruské banky Promsvyazbank, která obsluhuje ruský vojensko-průmyslový komplex a nachází se pod západními sankcemi. Kontroverzní postavou je také hlavní organizátorka akce Natalia Kamelzonová.

"Během války pořádala moskevský klubový šampionát, kde jeden z týmů hrál v dresech s nápisem "Ruská armáda" a symbolem Z," zveřejnil Ukrainian Tennis.

Petrohradský turnaj se uskuteční příští víkend a i letos je jeho složení  prošpikované hvězdami.

Z velké části jde znovu o ruské sportovce, chybět nebude poprvé v historii turnaje grandslamový šampion Daniil Medveděv, přijet by měli také Karen Chačanov, Diana Šnajderová, Anastasia Potapovová nebo Veronika Kuděrmětovová.

Připojí se i ti, kteří změnili občanství a reprezentují například Kazachstán, jako Alexander Bublik či Julia Putincevová. Ruským penězům ale často neodolají ani zahraniční akvizice.

Související

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Laura Samson

V minulých letech se zúčastnili třeba Francouz Adrian Mannarino, Italka Jasmine Paoliniová nebo Španěl Roberto Bautista Agut, letos si přivydělá třeba nizozemská star Tallon Griekspoor.

Když se v roce 2022 podíleli na premiérovém ročníku Srbové Janko Tipsarevič a Viktor Troicki, strhla se na sociálních sítích pořádná hádka. Inicioval ji bývalý ukrajinský tenista Serhij Stachovskij, který se hned po vpádu ruských vojsk zapojil do obrany své země přímo na frontě.

"Viktore, velké zklamání vidět tě v Rusku, ale hádám, že za vším stojí peníze," rýpl si tehdy přes Instagram kyjevský rodák a někdejší 31. hráč světového žebříčku.

Troicki reagoval protiútokem. "Jasně, být v zemi svých prarodičů je k nezaplacení. Jsi instagramový klaun, který míchá politiku se sportem. Tohle nemá nic společného s válkou, ale když o ní mluvíš, tak jsem si já a moje země prošli tím samým a nikdo se nás nezastal. Tak drž hubu," pustil se do něj Srb.

Odpověď Tipsareviče byla podobná. "Protestoval jsi ty nebo někdo jiný z tvé mizerné rodiny, když síly NATO bombardovaly moji rodinu a moje lidi?" 

Poté Stachovskij konverzaci ukončil a popřál, ať si oba peníze užijí. "Lepší být instagramový klaun než placená ruská děvka," uzavřel.

Účast zahraničních tenistů nemůže pochopit ani další bývalý tenista a nyní ukrajinský voják Alexander Dolgopolov. 

"Od evropských hráčů je to ostudné. Nedokážu to pochopit, nedokážu se vcítit do jejich způsobu uvažování. Prostě si přijeli pro krvavé peníze," prohlásil v rozhovoru pro britský Daily Mail.

Související

Je připraven zemřít. Elitní tenista válčí na Ukrajině, manželka mu to neodpustila

Stachovskij DVTV
 
Mohlo by vás zajímat

"To nemá dost peněz?" Grandslamová šampionka prodala použitý vysavač i parfémy

"To nemá dost peněz?" Grandslamová šampionka prodala použitý vysavač i parfémy

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Federer udělal v dětství riskantní krok. Od rodičů dostal tvrdé ultimátum

Federer udělal v dětství riskantní krok. Od rodičů dostal tvrdé ultimátum

Italové válejí i bez Sinnera. V Davis Cupu si zahrají o třetí titul v řadě

Italové válejí i bez Sinnera. V Davis Cupu si zahrají o třetí titul v řadě
Tenis sport Obsah Rusko Ukrajina Daniil Medveděv Gazprom

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Nechal jsem Maxe vyhrát, smál se Norris. Pak jeho diskvalifikace zažehla řádné drama
Motorismus

Nechal jsem Maxe vyhrát, smál se Norris. Pak jeho diskvalifikace zažehla řádné drama

Max Verstappen ovládl Velkou cenu Las Vegas a Norris s Piastrim byli diskvalifikováni. Dva závody před koncem má F1 novou zápletku v boji o titul.
Aktualizováno před 10 minutami
Podzemní útěky, které vstoupily do dějin: tunel kopali lžícemi a holýma rukama
Přehled
Magazín

Podzemní útěky, které vstoupily do dějin: tunel kopali lžícemi a holýma rukama

Útěky tunelem, které šokovaly svět: zoufalá snaha přežít, mistrovsky naplánované operace i další nečekaná vítězství během pobytu pod zemí.
před 32 minutami
"Jakešův prst" slaví 40 let. Stavba žižkovského vysílače začala demolicí hrobů
Magazín

"Jakešův prst" slaví 40 let. Stavba žižkovského vysílače začala demolicí hrobů

Stavba architekta Václava Aulického vzbuzovala od počátku rozdílné reakce - někomu se líbí štíhlé tvary 216 metrů vysoké věže, kritici ale považují vy
před 34 minutami
Král "absurdních slev" Reebok chytře využil zrušené objednávky. Právník vidí problém
Ekonomika

Král "absurdních slev" Reebok chytře využil zrušené objednávky. Právník vidí problém

Zákazníci, kterým Reebok v červnu zrušil objednávky kvůli chybně uvedeným cenám, nadále na své e-mailové adresy dostávají marketingové nabídky.
před 35 minutami

Švédské finále MS beachvolejbalistů ovládli Ahman s Hellvigem

Švédské finále na mistrovství světa v plážovém volejbalu v Adelaide ovládli zkušenější David Ahman s Jonatanem Hellvigem, kteří porazili Jacoba Höltinga Nilssona a Elmera Anderssona 25:23, 21:19 a…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Americký mírový plán vychází z ruských i ukrajinských podnětů, hájí ho Rubio
Zahraničí

ŽIVĚ
Americký mírový plán vychází z ruských i ukrajinských podnětů, hájí ho Rubio

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Je úředníků příliš mnoho? A proč nejsou efektivní? Expert odkrývá překvapivé zjištění
Domácí

Je úředníků příliš mnoho? A proč nejsou efektivní? Expert odkrývá překvapivé zjištění

Problém není v počtech, ale v rozložení lidí v rámci státní správy, říká profesor Michal Plaček z Univerzity Karlovy.
Další zprávy