Eastbourne není Wimbledon. Plíšková uchvátila, svět tenisu ale vidí favoritky jinde

před 47 minutami

Teprve loni překročila v All England Clubu poprvé brány druhého kola. Co předvede letos? | Foto: Reuters

Londýn (od našeho zpravodaje) - Zajímavý paradox. Už se pomalu stávalo tradicí, že se v představách renomovaných zahraničních expertů stává Karolína Plíšková wimbledonskou šampionkou. Dalo se očekávat, že budou prognózy podobné i letos. Co však platilo před minulými ročníky nejslavnějšího grandslamu, je nyní pryč. Mezi největšími favoritkami se Plíšková letos objevuje jen velmi zřídka. Fenomenálním výkonům z Eastbourne navzdory.

Anebo možná právě kvůli nim. Silné připomenutí toho, jak moc se Plíškové v přímořském areálu za zpěvu racků daří, totiž zároveň do naha vysvléklo její pravidelná trápení v All England Clubu.

Eastbourne zkrátka není Wimbledon. A experti, kteří se vyzdvihnutím jména české tenistky už několikrát spálili, zřejmě přestali v její londýnskou odyseu věřit.

Chtělo by se říct, že to pro Plíškovou může být psychologická výhoda, že na ní nebude působit takový tlak veřejnosti. Pravdou ale bude spíš to, že se podobnými predikacemi nezabývá a na její výkon tak nemají sebemenší vliv.

Aby bylo jasno. To, co Plíšková v uplynulém týdnu předvedla na jihu Anglie, se výrazně vymykalo tomu, co od ní na travnatém povrchu bývalo běžně k vidění.

Že by měla být na trávě silná, se čekalo tak nějak odjakživa. Praxe ale v průběhu mnoha minulých let ukázala, že se sázka na jednu kartu, tedy na servis a snahu rychle ukončovat všechny výměny, není pro grandslamový turnaj dostatečně spolehlivá.

Plíškové se to stávalo pravidelně: její hlavní zbraně nefungovaly tak jak měly, což se podepsalo na psychice a chuti bojovat. Anebo opačně. V každém případě se roztočila spirála zmaru a naděje rychle pohasly. Na slabší soupeřky to zpravidla stačilo, když se ale na druhou stranu sítě postavil někdo, kdo věděl, jak to Plíškové neusnadnit, bylo zle.

V Eastbourne takových protivnic potkala hned několik. Žádná z nich ale nebyla schopná byť jen přibrzdit rozjetou lokomotivu.

Obhájkyně wimbledonského titulu Angelique Kerberová uhrála jen pět her, světová čtyřka Kiki Bertensová, která Plíškovou vyřadila v loňském osmifinále Wimbledonu, dokonce jen tři hry. Debakl si z kurtu odnesla i přemožitelka Markéty Vondroušová Belgičanka Elise Mertesová, podobně jako nebezpečná Ruska Jekatěrina Alexandrovová. V pěti zápasech ztratila česká tenistka jen devatenáct gemů.

Hlavně se ukázala v novém světle. Takticky vyspělá, schopná přesně odhadnout, kdy zaútočit, kdy si dojít na síť, kdy soupeřku nechat, ať chybuje. Sama Češka naopak působila skoro neomylně. "Moc špatně jsem toho neudělala," souhlasila po finále.

Euforii ale rychle střídal realistický přístup k věci. Plíšková si ihned uvědomila, že na Wimbledonu jí druhý eastbournský titul kariéry nebude nic platný.

"Tam to bude úplně něco jiného, nový začátek. Nikdo už nebude vědět, co se stalo v Eastbourne, možná kromě mě," smála se sedmadvacetiletá hráčka.

Na hladkou jízdu k titulu prý v Londýně bude chtít zapomenout. "Nesmím si myslet, že všechno bude tak snadné. Nikdy jsem takový týden nezažila, všechno mi vycházelo. Je jasné, že na Wimbledonu to takové nebude," prohlásila Plíšková.

Opatrnost je na místě, sebevědomí ale také. Pokud Češka dokáže diktovat tempo a vyrážet často k síti jako v Eastbourne, bude těžkým soustem pro kohokoli. "Cítím se dobře, takže věřím, že tam můžu předvádět stejně kvalitní tenis," řekla Plíšková. Pro ilustraci její travnaté proměny nejlépe poslouží duely proti Bertensové. Loni v osmifinále Wimbledonu Češka dojela na pasivitu a nedostatek entuziasmu. V Eastbourne bylo vidět, jak moc se poučila.

"Hrála jsem tentokrát o mnoho lépe, s daleko větší lehkostí. Šla jsem si mnohem víc pro výhru. Ona byla po celou dobu pod tlakem, já jsem pořád útočila a chodila více k síti," popsala cennou výhru, která může její mentální rozpoložení vynést na vysokou úroveň.

Myslí si to i odborník Steve Tignor z webu tennis.com. Ačkoli je v menšině, tipuje Plíškovou za wimbledonskou semifinalistku. Dle jeho prognózy titul obhájí Kerberová, když v semifinále porazí domácí Kontaovou a ve finále Američanku Keysovou. Právě ta by měla být přemožitelkou Plíškové v předposledním kole.

Naproti tomu například v bedlivě sledované předpovědi americké stanice ESPN jméno Plíškové nezaznívá ani jednou. A to své tipy odhalilo celkem 14 tenisových osobností. Včetně Rennae Stubbsové, jež ještě před časem českou hráčku připravovala. Ta tipovala za vítězku Serenu Williamsovou, podobně jako Chris Evertová, Darren Cahill nebo Mary Joe Fernandezová.

Ještě více než americké legedně se ale věří čerstvé světové jedničce Ashleigh Bartyové. Třetím nejčastěji zmiňovaným jménem je na ESPN Petra Kvitová. U ní ale pokaždé s otazníkem. Pokud bude stoprocentně zdravá, může překvapit.