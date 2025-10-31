Dýchají na ventilátoru, rodina padá únavou. Peníze pro péči pomáhá sehnat i Strýcová

Jedenáctiletý Tomášek se narodil s genetickým onemocněním, celý život potřebuje nepřetržitou péči, dýchá jen pomocí ventilátoru. Jeho maminka se tak o něj nepřetržitě stará, hlídá průchodnost ventilátoru, odsává sekret a nahrazuje práci specializovaných zdravotních sester.
A to všechno bez nároku na odpočinek a bez možnosti chodit do práce.
I proto se organizace DUPV - Dech života rozhodla uspořádat sbírku, která by vybrala finance na to, aby jí i podobným rodinám umožnila pár odpočinkových dnů díky zajištění specialistů.
Projekt zaujal i Barboru Strýcovou, která pro sociální sítě natočila příspěvek, ve kterém žádá o peníze pro dobrou věc.
"Tito lidé pečují o své lidi nebo o své příbuzné nonstop, nemají čas na sebe. Nemůžou si jít zasportovat, nemůžou si jít nakoupit, natož žít svůj život. Přispějte do sbírky, která jim umožní aspoň na chvíli si odpočinout," uvedla ve videu.
Když se nastupující kapitánka českého týmu v Billie Jean King Cupu o práci této neziskovky od své známé dozvěděla, hned věděla, že má smysl ji podpořit.
"Pomáhají rodinám v opravdu těžkých situacích a dělají to s obrovským srdcem. Osobně nikoho takového neznám, ale o to víc obdivuju lidi, kteří to zvládají každý den. Člověk si často ani neuvědomí, jak náročné to musí být," řekla Strýcová deníku Aktuálně.cz.
Sama je maminkou dvou dětí a nedovede si představit, že by občas neměla alespoň chvíli na sebe a na svou lásku ke sportu.
"Pohyb je pro mě úplná nutnost - nejen kvůli kondici, ale hlavně kvůli hlavě. Když si jdu zaběhat, vypnu, srovnám si myšlenky a hned mám lepší náladu. Myslím, že každý potřebuje takovou ´ventilaci´, aby mohl fungovat naplno," dodala.
Sbírka na serveru Donio usiluje o částku 3,2 milionu korun, v době psaní tohoto článku je vybráno něco málo přes polovinu. Přispět můžete na tomto odkazu.