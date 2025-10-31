Tenis

Dýchají na ventilátoru, rodina padá únavou. Peníze pro péči pomáhá sehnat i Strýcová

mih mih
před 1 hodinou
Potřebují oddech, ale nemají na něj nárok, protože 24 hodin sedm dní v týdnu se starají o to, aby mohl dýchat někdo jiný. Nezisková organizace DUPV – Dech života pomáhá až pěti stovkám dobrodinců, kteří se starají o pacienty na plicní ventilaci bez nároku na honorář nebo volno. Příběhy rodin zasáhly i bývalou tenistku Barboru Strýcovou, která se rozhodla organizaci pomoct.
Barbora Strýcová
Barbora Strýcová | Foto: Toyota ČR

Jedenáctiletý Tomášek se narodil s genetickým onemocněním, celý život potřebuje nepřetržitou péči, dýchá jen pomocí ventilátoru. Jeho maminka se tak o něj nepřetržitě stará, hlídá průchodnost ventilátoru, odsává sekret a nahrazuje práci specializovaných zdravotních sester.

A to všechno bez nároku na odpočinek a bez možnosti chodit do práce. 

I proto se organizace DUPV - Dech života rozhodla uspořádat sbírku, která by vybrala finance na to, aby jí i podobným rodinám umožnila pár odpočinkových dnů díky zajištění specialistů.

Projekt zaujal i Barboru Strýcovou, která pro sociální sítě natočila příspěvek, ve kterém žádá o peníze pro dobrou věc.

"Tito lidé pečují o své lidi nebo o své příbuzné nonstop, nemají čas na sebe. Nemůžou si jít zasportovat, nemůžou si jít nakoupit, natož žít svůj život. Přispějte do sbírky, která jim umožní aspoň na chvíli si odpočinout," uvedla ve videu.

Když se nastupující kapitánka českého týmu v Billie Jean King Cupu o práci této neziskovky od své známé dozvěděla, hned věděla, že má smysl ji podpořit. 

"Pomáhají rodinám v opravdu těžkých situacích a dělají to s obrovským srdcem. Osobně nikoho takového neznám, ale o to víc obdivuju lidi, kteří to zvládají každý den. Člověk si často ani neuvědomí, jak náročné to musí být," řekla Strýcová deníku Aktuálně.cz.

Sama je maminkou dvou dětí a nedovede si představit, že by občas neměla alespoň chvíli na sebe a na svou lásku ke sportu.

"Pohyb je pro mě úplná nutnost - nejen kvůli kondici, ale hlavně kvůli hlavě. Když si jdu zaběhat, vypnu, srovnám si myšlenky a hned mám lepší náladu. Myslím, že každý potřebuje takovou ´ventilaci´, aby mohl fungovat naplno," dodala.

Sbírka na serveru Donio usiluje o částku 3,2 milionu korun, v době psaní tohoto článku je vybráno něco málo přes polovinu. Přispět můžete na tomto odkazu.

Související

S Pálou jsem měla rozepře, přiznala Strýcová. Kvůli roli kapitánky volala Berdychovi

Třetí díl tenisové Tipsport Elite Trophy 2020 v Praze: Barbora Strýcová
 
Mohlo by vás zajímat

Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Nová česká kometa? Šalková si v Číně zahraje poprvé v kariéře semifinále turnaje WTA

Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Brutální série ohromuje. Česká teenagerka už v žebříčku nahání Krejčíkovou

Po tréninku vtipkoval s Lehečkou. Nakonec Alcaraz v Paříži sklidil posměch

Po tréninku vtipkoval s Lehečkou. Nakonec Alcaraz v Paříži sklidil posměch

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála
Tenis sport Obsah Barbora Strýcová

Právě se děje

před 14 minutami
Tři až čtyři Rusové útočí nonstop. Analytik popsal alarmující situaci v Pokrovsku
1:41
Zahraničí

Tři až čtyři Rusové útočí nonstop. Analytik popsal alarmující situaci v Pokrovsku

Válečný analytik Oleksandr Kovalenko popsal taktiku, kterou Rusové používají při nejintenzivnějších bojích v Pokrovsku.
před 17 minutami

Hapal se vrací do Olomouce, stal se generálním sportovním manažerem

Fotbalový trenér Pavel Hapal se po konci na lavičce Baníku Ostrava stal generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc. Hanácký klub na webu oznámil i další změny ve vedení a realizačním týmu. Nově…
Přečíst zprávu
před 20 minutami
Obrazem

Bratr krále Karla III. bez titulu i domova: skandál s nezletilou mu vzal vše

Bratr krále Karla III. bez titulu i domova: skandál s nezletilou mu vzal vše
Prohlédnout si 15 fotografií
Toto rozhodnutí, které učinil král, jenž stále prochází léčbou rakoviny, patří k nejdramatičtějším krokům proti členovi královské rodiny v moderní britské historii a zároveň odráží snahu ochránit monarchii, která ztrácí podporu mladší generace Britů (na snímku z roku 1965 královna Alžběta se svými syny Andrewem a Charlesem).
Britská média, která týdny na titulních stránkách zveřejňovala detaily Andrewových vztahů s Epsteinem a finančních záležitostí, přivítala krok paláce. Daily Mail označil Andrewa jednoduše za „vyhoštěného“ a Daily Mirror prohlásil „Konečně“.
Aktualizováno před 24 minutami
Programové prohlášení dorazilo na Hrad. Koalice odmítá povolenky a zavede referendum
Domácí

ŽIVĚ
Programové prohlášení dorazilo na Hrad. Koalice odmítá povolenky a zavede referendum

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 51 minutami
"Zabij, zabij, zabij Turka!" Černohorci po více než století opět vytáhli proti Turkům
Zahraničí

"Zabij, zabij, zabij Turka!" Černohorci po více než století opět vytáhli proti Turkům

Násilnosti, hořící podniky, diplomatická roztržka i zrušení bezvízového styku s Tureckem - to vše stihli Černohorci za týden.
před 1 hodinou
"Dýchej, mysli, ověřuj." Jak se bránit dezinformacím v době umělé inteligence
17:56
Domácí

"Dýchej, mysli, ověřuj." Jak se bránit dezinformacím v době umělé inteligence

Jak poznat pravdu a nenechat se zmást dezinformacemi? V podcastu Chytré Česko mluví zakladatelka organizace Zvol si info - Kateřina Kümpel.
Aktualizováno před 1 hodinou
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři
Zahraničí

ŽIVĚ
Rusko nabízí, že přeruší boje u Pokrovsku, aby tam mohli přijet novináři

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy