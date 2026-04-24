Duo tenisových hegemonů se rozpadá. Alcaraz kvůli zranění zápěstí vynechá Roland Garros

Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už minulý týden v Barceloně. Své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích.
Sedminásobný grandslamový šampion kvůli problémům se zápěstím odstoupil v Barceloně před zápasem druhého kola. Vynechal i nynější turnaj Masters v Madridu.
Po sérii vyšetření Alcaraz nyní uvedl, že bude potřebovat delší čas na zotavení a nebude hrát ani na dalších antukových turnajích včetně pařížského grandslamu. Titul měl obhajovat i na květnovém Masters v Římě.
Roland Garros odstartuje v Paříži 24. května, hlavním favoritem tedy bude aktuální jednička Jannik Sinner.
Konec Výborného: lidovce povede Grolich, slibuje „nový začátek“ strany
Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. Prvním místopředsedou lidovců se stal poslanec Benjamin Činčila.
Madrid přeje českým tenistům. Lehečka úspěšně otáčel, blýskla se i Plíšková
Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková postoupily na tenisovém turnaji v Madridu hladce do třetího kola. Turnajová třináctka Nosková porazila Emilianu Arangovou z Kolumbie 6:3, 6:2. Plíšková zdolala nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6. V mužském pavouku se dařilo Jiřímu Lehečkovi, který po obratu zdolal Chilana Alejandra Tabila 3:6, 7:6, 6:4.
ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 ve Spojených státech, tvrdí Kreml
Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. V pátek to podle agentury Interfax uvedl Kreml. Reagoval tak na dřívější zprávu, že americký prezident Donald Trump chce Putina na setkání největších ekonomik světa v Miami pozvat. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Putinova účast je možná, zároveň ale nevyloučil, že Rusko zastoupí nakonec někdo jiný.
Bitcoinová kauza pokračuje. Tejc podal trestní oznámení kvůli výsledkům auditu
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze trestní oznámení. Informovala o tom v pátek Česká televize, které to potvrdil mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Bartoš. To, že trestní oznámení v této věci podá, avizoval Tejc již minulý týden.
ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“
Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.