Sport

Duo tenisových hegemonů se rozpadá. Alcaraz kvůli zranění zápěstí vynechá Roland Garros

ČTK

Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už minulý týden v Barceloně. Své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích.

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
Carlos AlcarazFoto: REUTERS
Sedminásobný grandslamový šampion kvůli problémům se zápěstím odstoupil v Barceloně před zápasem druhého kola. Vynechal i nynější turnaj Masters v Madridu.

Po sérii vyšetření Alcaraz nyní uvedl, že bude potřebovat delší čas na zotavení a nebude hrát ani na dalších antukových turnajích včetně pařížského grandslamu. Titul měl obhajovat i na květnovém Masters v Římě.

Roland Garros odstartuje v Paříži 24. května, hlavním favoritem tedy bude aktuální jednička Jannik Sinner.

Mohlo by vás zajímat
Jan Grolich při předsednickém projevu na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě.
Jan Grolich při předsednickém projevu na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě.
Jan Grolich při předsednickém projevu na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě.

Konec Výborného: lidovce povede Grolich, slibuje „nový začátek“ strany

Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. Prvním místopředsedou lidovců se stal poslanec Benjamin Činčila.

Madrid Open
Madrid Open
Madrid Open

Madrid přeje českým tenistům. Lehečka úspěšně otáčel, blýskla se i Plíšková

Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková postoupily na tenisovém turnaji v Madridu hladce do třetího kola. Turnajová třináctka Nosková porazila Emilianu Arangovou z Kolumbie 6:3, 6:2. Plíšková zdolala nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6. V mužském pavouku se dařilo Jiřímu Lehečkovi, který po obratu zdolal Chilana Alejandra Tabila 3:6, 7:6, 6:4.

Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin.

ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 ve Spojených státech, tvrdí Kreml

Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. V pátek to podle agentury Interfax uvedl Kreml. Reagoval tak na dřívější zprávu, že americký prezident Donald Trump chce Putina na setkání největších ekonomik světa v Miami pozvat. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Putinova účast je možná, zároveň ale nevyloučil, že Rusko zastoupí nakonec někdo jiný.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).

Bitcoinová kauza pokračuje. Tejc podal trestní oznámení kvůli výsledkům auditu

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze trestní oznámení. Informovala o tom v pátek Česká televize, které to potvrdil mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Bartoš. To, že trestní oznámení v této věci podá, avizoval Tejc již minulý týden.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.

ŽIVĚ Příměří Izraele s Libanonem potrvá déle, Trump hlásí šanci na mír „ještě letos“

Desetidenní příměří mezi Libanonem a Izraelem, které mělo původně vypršet v pondělí, se prodlouží o další tři týdny. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social po druhém kole mírových jednání představitelů obou zemí, které se ve čtvrtek konalo v oválné pracovně ve Washingtonu. Podle agentury AFP zdůraznil, že je vysoká šance, že bude dosaženo míru ještě letos.

