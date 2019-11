Duel pravdy. Plíšková má být bez šance, Halepovou ale trýzní pochyby

Slušně rozjetá rivalita mezi Karolínou Plíškovou a Simonou Halepovou napíše další, již jedenáctý díl v Šen-čenu na tenisovém Turnaji mistryň. V přímém souboji o vstupenku do semifinále.

Ani jedna z hvězdných tenistek přitom nezažívá na konci roku ideální období. Plíšková i Halepová marně hledají ztracenou pohodu, jejich hra postrádá konzistenci, je plná chyb a výrazných výkyvů.

K tomu, že se spolu utkají o postup mezi čtyři nejlepší hráčky prestižního podniku, ostatně výrazně přispělo zranění tenistky s nejlepší momentální formou.

Bianca Andreescuová přijela do Šen-čenu v pozici čerstvé šampionky US Open a hráčky, která měla těžko hledat přemožitelku. Za největší favoritku Turnaje mistryň ji koneckonců označila i bývalá tenistka Klára Koukalová v rozhovoru pro Aktuálně.cz. A rozhodně nebyla sama.

V predikcích významných světových odborníků figurovala devatenáctiletá Kanaďanka pravidelně na nejvyšších pozicích.

Hned v úvodním duelu ji ale trápila bolest zad a s Halepovou nakonec padla po velkém boji ve třech setech. Ve druhém utkání proti Plíškové vedla 2:0, ale zranila si koleno a po první sadě zápas skrečovala. Druhý den po pečlivé lékařské prohlídce odstoupila z celého turnaje.

Halepová s Plíškovou tak zapsaly po výhře, která jim dala naději.

Ani jedna z nich neuhrála set proti obhájkyni titulu Elině Svitolinové. Ženě s jednoznačně nejvřelejším vztahem k podivnému a extrémně pomalému povrchu šen-čenské arény.

Zatímco Svitolinová bez jakýchkoli pochyb prochází turnajem a soustředí se jen a pouze na vlastní výkon, Plíšková a Halepová se pozastavují nad zvláštnostmi místního růžového kurtu.

"Cítila jsem se blbě. Bolela mě kolena, což se mi nikdy nestává," svěřila se sedmadvacetiletá Češka. O rok starší rodačka z Constanty zašla ještě o něco dál a už několikrát dala najevo své rozčarování.

"Cítím, že mi na tomhle povrchu nejde ukončovat výměny. Tenhle kurt pro mě a mou hru prostě není dobrý," uzavřela rozbor místního atypického dvorce před pátečním duelem.

Za obrovskou favoritku duelu je přesto obecně považována právě ona. Plíškové podle ohlasů na sociálních sítích nevěří ani drtivá většina českých fanoušků. V jednoznačných předpovědích hraje hlavní roli právě pomalý kurt.

Trochu se ale zapomíná na to, že je to právě Rumunka, která se v Šen-čenu necítí vůbec dobře. Na světlo se dokonce dostala informace o tom, že v areálu během turnaje téměř netrénuje.

A to, že Plíšková tradiční soupeřku dokáže překvapit i na pomalejším podkladu, je rovněž všeobecně známé.

Na antuce se obě tenistky utkaly dvakrát. Vyrovnanou třísetovou bitvu ze semifinále French Open 2017 Češka nakonec ztratila, v následující sezoně ale zvládla odvetu, když v Madridu po jednom z nejlepších výkonů celé kariéry milovnici oranžové drti vyřadila. Dokonce ve dvou setech.

Světová dvojka jde i díky této zkušenosti do boje sebevědomá. Jinak to snad ani neumí. Bez ohledu na to, že celková vzájemná bilance vyznívá jasně: 3:7 v neprospěch české tenistky.

"Bude to těžké, protože Simona toho spoustu vrátí a já budu muset hrát velké množství výměn. Mohlo by to být ale podobné jako se Svitolinovou a proti ní jsem hrála dobře," ujistila Plíšková, že věří svému tenisu.

"Mám pocit, že proti Simoně je to vždycky tenis, který diváky baví. Mohl by to být skvělý, neuvěřitelný zápas," snažila se Češka navnadit fanoušky.

Její ultimátní boj o vysněný postup do semifinále začne nejdříve ve 13 hodin středoevropského času. Utkání vysílají přímým přenosem stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis.