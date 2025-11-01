Tenis

Kruté debakly pro Američanky. Turnaj mistryň odstartovaly dvě smrště

Světová dvojka Polka Iga Šwiateková vstoupila do tenisového Turnaje mistryň v Rijádu jasným vítězstvím. Šampionka z roku 2023 si na úvod skupiny Sereny Williamsové poradila 6:1 a 6:2 s Američankou Madison Keysovou. Podobně hladkou výhrou odstartovala v Saúdské Arábii i Jelena Rybakinová.
Iga Šwiateková na Turnaji mistryň 2025
Iga Šwiateková na Turnaji mistryň 2025 | Foto: Reuters

Tenistka reprezentující Kazachstán porazila světovou čtyřku Amandu Anisimovovou z USA 6:3, 6:1.

Šwiateková nedala v prvním setu letošní vítězce Australian Open šanci. Ve druhém sice držitelka šesti grandslamových titulů za stavu 1:0 ztratila servis, ale pak získala čtyři gamy za sebou a při třetím mečbolu zápas po 61 minutách ukončila.

Světová šestka Rybakinová se ve druhém utkání skupiny Sereny Williamsové zdržela s Anisimovovou na kurtu jen 58 minut.

Wimbledonská šampionka z roku 2022 čelila v zápase jedinému brejkbolu v závěru prvního setu, o podání ale nepřišla. Sama na returnu proti finalistce letošního Wimbledonu a US Open slavila čtyřikrát.

Druhou skupinu Steffi Grafové, která bude rozehrána v neděli, tvoří Aryna Sabalenková z Běloruska, Jasmine Paoliniová z Itálie a Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová.

Turnaj mistryň se letos hraje poprvé po třech letech bez české účasti ve dvouhře. Ve čtyřhře startuje světová jednička Kateřina Siniaková, která s Američankou Taylor Townsendovou vstoupí do soutěže v neděli.

Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):

Dvouhra:

Skupina Sereny Williamsové: Šwiateková (2-Pol.) - Keysová (7-USA) 6:1, 6:2, Rybakinová (6-Kaz.) - Anisimovová (4-USA) 6:3, 6:1.

Čtyřhra:

Skupina Martiny Navrátilové: Erraniová, Paoliniová (1-It.) - Muhammadová, Schuursová (8-USA/Niz.) 6:3, 6:3.

Turnaj mistryň na CANAL+ Sport 2

Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.

 
