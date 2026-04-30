Drsoňka s rovnátky rozplakala hvězdnou rivalku. Kvitová pak v Madridu popřela logiku

Miroslav Harnoch
Právě tady rozrazila brány do elitní společnosti. Přesně před 15 lety začal v Madridu turnaj, na jehož konci byl senzační triumf jednadvacetileté dívky s rovnátky. Petra Kvitová pak vlétla do první desítky, o pár měsíců vyhrála první grandslam a stala se hvězdou první tenisové velikosti.

Petra Kvitová s trofejí v Madridu 2011Foto: Profimedia
Ne že by tenisový svět o blonďaté ranařce do té doby nic nevěděl. Rok 2011 pro ni byl výjimečný už od prvních turnajů, však také hrála čtvrtfinále Australian Open.

Parádní levácký servis, tvrdé přímky od základní čáry, to byly atributy, které zatápěly i velkým jménům tehdejší tenisové éry.

Ale antuka? Ta pro ni znamenala trochu jiný příběh. Kvitová ji odmalička úplně nemusela, a tak v Madridu jakožto 18. hráčka světa nebyla zrovna v hledáčku jako jedna z favoritek.

„Jenže tady jsou úplně jiné podmínky. Kurty jsou rychlé, vysoká nadmořská výška, míče letí daleko rychleji než jinde,“ vysvětlovala později Kvitová.

A výsledky mluví za sebe. Drsná a agresivní hra tenistky z Fulneku v Madridu popřela logiku a skvěle fungovala.

Po cestě do finále likvidovala jednu těžkou soupeřku za druhou. V osmifinále Rusku Věru Zvonarevovou, pak Slovenku Dominiku Cibulkovou a v semifinále i Číňanku Li Na. Bitva o titul pak byla hotovou přestřelkou proti Viktorii Azarenkové.

Co naplat, že Běloruska byla daleko zkušenější hráčkou, čtvrtá nasazená hvězda podniku proti mladé neohrožené Češce nezvládla zkrácenou hru a pak ztratila i druhý set.

Ruce k nebi vystřelila blondýnka s rovnátky. Běloruská „siréna“, jak se Azarenkové kvůli jejím hlasitým projevům po úderu někdy přezdívalo, pak při závěrečné řeči jen těžko skrývala slzy.

„Měla jsem pár šancí a některé situace jsem měla řešit lépe, ale takhle to v tenise chodí. Petra má za sebou úžasný týden, ukázala impozantní tenis,“ uznala Azarenková.

Kdyby mohla nahlédnout do budoucnosti, možná by pro ni bylo útěchou, že tehdejší vystoupení Kvitové v Madridu byly takové námluvy před nadcházejícím veleúspěšným vztahem. Češka tu kralovala i v letech 2015 a 2018.

Do dějin Mutua Madrid Open se zapsala tak silně, že pořadatelé letos věnovali oficiální magazín turnaje z velké části právě jí.

„V Madridu už vždycky bude hráčkou, která dláždila cestu ostatním. Která dokázala, že i ranařky jejího typu mohou na antuce vyhrávat tituly,“ vychválil Češku magazín.

Zápis Kvitové mohla letos v Madridu překonat jiná Běloruska Aryna Sabalenková. Ta ale nečekaně skončila ve čtvrtfinále na raketě Američanky Hailey Baptisteové.

Netherlands Four Freedoms Award

