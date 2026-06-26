Drsný los Wimbledonu. České derby hned na úvod, Siniaková vyzve vítězku olympiády

Los wimbledonské dvouhry se s českými tenisty a tenistkami nemazlil. Finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková se utká s Terezou Valentovou. Kateřina Siniaková vyzve olympijskou vítězku z Paříže Číňanku Čeng Čchin-wen.
Českých tenistek je v hlavní soutěži travnatého grandslamu v All England Clubu deset, muži jsou ve čtyřech. Chybí distancovaná šampionka z roku 2023 Markéta Vondroušová nebo zraněný Tomáš Macháč.
Zdeněk Kolář, Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Anna Sisková, Gabriela Knutsonová, Vendula Valdmannová, Laura Samson ani Lucie Havlíčková nepostoupili z kvalifikace.
Čerstvá vítězka turnaje v Berlíně a nasazená devítka Linda Nosková vstoupí do Wimbledonu proti Němce Elle Seidelové. Nasazená jednadvacítka Marie Bouzková bude hrát s Australankou Talií Gibsonovou. Nikolu Bartůňkovou čeká Američanka Peyton Stearnsová.
Těžký úvod čeká debutantku Darju Viďmanovou, která bude čelit nasazené čtyřce Američance Jessice Pegulaové. Sáru Bejlek čeká turnajová sedmnáctka Rumunka Sorana Cirsteaová. Kateřina Siniaková se utká s olympijskou šampionkou z Paříže 2024 Číňankou Čeng Čchin-wen.
V mužské části pavouka prožije náročný úvod také Dalibor Svrčina, jenž bude hrát s nasazenou šestnáctkou Američanem Learnerem Tienem. Vít Kopřiva vstoupí do turnaje proti domácímu Janu Choinskému.
Obhájce titulu Ital Jannik Sinner narazí v 1. kole na Srba Miomira Kecmanoviče, šampion letošního Roland Garros Němec Alexander Zverev bude bojovat s Belgičanem Alexandrem Blockxem.
Sedminásobného wimbledonského šampiona Srba Novaka Djokoviče čeká v úvodu Číňan Wu I-ping. Američan Taylor Fritz vyzve bývalou světovou čtyřku a domácího tenistu Jacka Drapera.
Úřadující šampionka Polka Iga Šwiateková bude hrát s deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové Američankou Taylor Townsendovou. Světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková zahájí Wimbledon proti Srbce Teodoře Kostovičové. Vracející se americká legenda a vítězka 23 grandslamových titulů Američanka Serena Williamsová bude hrát s Australankou Mayou Jointovou.
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