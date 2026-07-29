Drásavé scény v Memphisu. Pražskou Rusku odvezli na vozíku, soupeřka se rozplakala

Tenisový turnaj v americkém Memphisu komplikují úmorná vedra, kvůli kterým se snaží pořadatelé plánovat zápasy pouze na dopoledne a večery. Přesto schytávají ostrou kritiku za nedostatečnou ochranu zdraví hráček. Ruskou favoritku Jekatěrinu Alexandrovovou museli z kurtu odvážet na vozíku.
Až 36 stupňů Celsia. Vysoká vlhkost. Pekelné podmínky během úterního utkání prvního kola naprosto zničily nasazenou jedničku.
Alexandrovová se během dlouhého souboje s teprve šestnáctiletou krajankou Kristinou Ljutovovou potýkala s velkými zdravotními problémy. Často se vydýchávala v hlubokém předklonu a řadu míčů jen odchodila.
Přesto dovedla klání k pořádnému dramatu. Dopolední thriller se nakonec protáhl výrazně přes poledne, což se devatenácté hráčce světového žebříčku stalo osudným.
Na kurtu během obrovské bitvy vydržela jen ztěží uvěřitelnou dobu: tři hodiny a jedenáct minut. Zápas ale stejně nedohrála. Když za stavu 6:7, 6:4, 4:5 podávala na setrvání v zápase, hroutila se k zemi po každém míčku. Za stavu 15:30 zkolabovala.
Lékaři se jí sice snažili pomoci z nejhoršího, po dlouhém ošetřování ale seznali, že se její stav nadále neslučuje s vrcholovým sportem.
Indisponovanou Alexandrovovou nakonec museli z kurtu odvézt na vozíku.
Ljutovová, která poprvé v kariéře čelila hráčce z první světové stovky, se stala teprve druhou tenistkou narozenou v roce 2010, která vyhrála zápas na elitním okruhu WTA. Před ní se to loni v září podařilo pouze Brazilce Nauhany Vitórii Leme da Silvaové, jež postoupila do druhého kola v São Paulu.
Mladá Ruska, které už nyní patří 229. místo světového žebříčku, je zároveň nejvýše postavenou hráčkou narozenou v roce 2010. Na druhou Češku Janu Kovačkovou, figurující na 555. příčce, má náskok více než 330 míst.
Úspěch v Memphisu si ale rozhodně neužila tak, jak by si přála. Stav krajanky jí vehnal slzy do očí, utěšovat ji musela trenérka.
Jednatřicetiletá Alexandrovová se narodila v Čeljabinsku, dlouhé roky ale žije v Praze. Coby teenagerka zvažovala, že získá české občanství a bude reprezentovat novou zemi.
„Ale bylo to zdlouhavé, potřebovala jsem sehnat a vyřídit spoustu dokumentů. Chtělo to moc času a ten jsem neměla. Tak jsem to nakonec vzdala a jen tam bydlím,“ vysvětlila nedávno.
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