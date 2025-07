Drama v Kanadě: Krejčíková běhala kolem plačící hvězdy, potom jí darovala výhru

Očekávaný duel grandslamových šampionek na velkém turnaji v Montrealu končil způsobem, při kterém fanouškům na tribunách tuhla krev v žilách. Domácí milovaná Kanaďanka Bianca Andreescuová se při mečbolu zranila a rozplakala se. Po ošetření přesto vyhrála, ovšem s výrazným přispěním své soupeřky: Češky Barbory Krejčíkové.

Rogers Cup v Montrealu začal velkým dramatem a emoční horskou dráhou.

Andreescuová, šampionka US Open z roku 2019, je po dlouhé sérii různých zranění a problémů zase v pořádku a může se znovu pokusit o vytoužený návrat na výsluní.

Před nadšeným domácím publikem hrála v neděli skvělý zápas proti Krejčíkové, při svém mečbolu v závěru druhého setu si ale při forhendu ošklivě podvrtla levý kotník.

"Pane bože! Pane bože! Proč se mi to pořád děje?" křičela pětadvacetiletá tenistka v bolestech a z očí se jí řinuly slzy.

Česká hráčka srdcervoucí situaci ihned řešila, přiběhla Andreescuové na pomoc, utěšovala ji, dokonce doběhla pro pytlík s ledem. Sokyni následně odnesla raketu a neustále se zajímala o její zdravotní stav.

Dlouho se nehrálo, lékaři rodačce z Mississaugy dávali kotník dohromady, aby se mohla alespoň pokusit duel dokončit. I při tejpování její tvář křivila bolest, přesto utkání nevzdala a po dlouhých minutách nejistoty zase nastoupila na dvorec.

Když se postavila k podání na základní čáru, publikum povstalo a přivítalo ji hromovým potleskem. Andreescuová se zlehka usmála a šla na servis.

Za stavu 6:3, 5:4 a 40:40 musela jít přes druhé podání, Krejčíková ale return poslala do autu. Mečbol.

Andreescuová znovu trefila do výseče až druhé podání, Češka ale z returnu opět lacino chybovala a v podstatě darovala soupeřce vítězství. Na sociálních sítích okamžitě začaly bujet spekulace o tom, zda to dvojnásobná grandslamová šampionka neudělala schválně.

Dojaté a překvapené Kanaďance ještě došla pogratulovat až na druhou stranu kurtu a nechala Montreal oslavovat místní hrdinku, momentálně až 187. tenistku světového žebříčku.

"Na konci jsem měla obrovské štěstí," přiznala bývalá světová čtyřka v rozhovoru na kurtu.

"To, co se mi stalo, bylo velmi nepříjemné. Nevím, co na to říct," rozplakala se a po chvíli děkovala fanouškům:

"Prošla jsem tím jenom díky vám. Děkuji."

Devětadvacetileté Krejčíkové, která po nepovedené obhajobě titulu ve Wimbledonu klesla až na momentální 80. místo, se na Rogers Cupu nedaří. Hrála ho potřetí v kariéře a vždy vypadla hned po úvodním střetnutí.

