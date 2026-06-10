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Sport

Drama v Londýně. Po ráně Plíškové se ozval křik kanadské hvězdy, Češka přišla na pomoc

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Karolína Plíšková sice postoupila do čtvrtfinále turnaje v londýnském Queen's Clubu, ovšem způsobem, který ji rozhodně netěšil. Ve druhém setu kvalitního osmifinálového duelu se totiž její soupeřka, devatenáctiletá kanadská senzace Victoria Mboková, ošklivě zranila. Zkušená Češka sklidila aplaus za to, že jí bez váhání přišla na pomoc.

Queen's Club Championships
Karolína Plíšková a Vicktoria Mboková, Queen's Club 2026Foto: REUTERS
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Queen's Club Championships
Queen's Club Championships
Queen's Club Championships
Queen's Club Championships
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Světová devítka a hráčka, která je na turnaji deblovou partnerkou vracející se americké superstar Sereny Williamsové, utrpěla nepříjemné zranění kolena za nepříznivého stavu 2:6, 4:3, v dost možná klíčovém gamu, v němž si proti čtyřiatřicetileté Češce vypracovala tři brejkboly v řadě.

První dva Plíšková odvrátila a ten třetí také, jenže po něm už se v Aréně Andyho Murrayho nehrálo.

Česká tenistka po parádním prvním podání zahrála chytrý míč do protipohybu Mbokové, ta chtěla na tvrdý forhend reagovat, ale ve snaze na trávě rychle změnit směr nekontrolovaně podklouzla. Levé koleno se jí přitom vytočilo do nepřirozené pozice.

Kanaďanka vykřikla bolestí a okamžitě se za koleno chytila. Plíškové se pak tleskalo za reakci, soupeřce přinesla ručník a okamžitě se zajímala o její zdravotní stav.

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Když se pak Mboková s pomocí dostala na lavičku, bylo jasné, že je po zápase. „Je mi to strašně líto,“ stihla ještě Kanaďanka říct, než s pláčem odkulhala z kurtu.

„Je to velká smůla. Myslím, že jsme předváděly opravdu dobrou hru, mohl to být opravdu hezký zápas. Hlavně přeji Victorii, aby se dala rychle do pořádku,“ uvedla Plíšková v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Sama se v utkání prezentovala nesmírně kvalitním výkonem. Ani jednou neztratila podání a potvrdila svůj úspěšný comeback po dlouhodobém zranění.

Zatímco v lednu nebyla ani v první tisícovce žebříčku, nyní už má jistotu návratu do elitní stovky. V živém rankingu po postupu do čtvrtfinále vyletěla o dalších 19 míst a nachází se na 87. pozici.

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Hurá na trávu s CANAL+ Sport

Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.

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