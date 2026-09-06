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Sport

Drama jako v Londýně. Nosková využila až šestý mečbol a je ve čtvrtfinále US Open

ČTK
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Linda Nosková postoupila poprvé do čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka a nasazená šestka porazila dnes v New Yorku Ukrajinku Martu Kosťukovou 7:5, 5:7, 6:4. Zápas ukončila při šestém mečbolu. V boji o semifinále vyzve na místním betonu světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arynu Sabalenkovou.

U.S. Open
Linda NoskováFoto: REUTERS – Jerry Lai
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Jednadvacetiletá Nosková zdolala Kosťukovou podruhé v kariéře a navázala na vítězství z letošního wimbledonského semifinále. O tři roky starší a pět příček níže nasazenou soupeřku porazila po necelých dvou a půl hodinách hry. Na grandslamech vyhrála jedenácté utkání v řadě.

„Spadl mi obrovský kámen ze srdce. Byl to náročnější zápas na psychiku, než na kondici, a to i přesto že jsme hrály skoro dvě a půl hodiny. Jsem šťastná, že jsem se po prohraném druhém setu dokázala resetovat,“ uvedla Češka v rozhovoru na kurtu.

Zápas trochu připomínal wimbledonské finále, kdy Nosková promarnila skvěle rozjetý zápas ve druhé sadě proti Karolíně Muchové a také nevyužila pět mečbolů. I v tomto případě nakonec proměnila v rozhodující sadě až ten šestý.

Se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Sabalenkovou se Nosková utká potřetí, zatím ji ani jednou neporazila. Naposledy s ní prohrála letos v semifinále turnaje v Indian Wells 3:6, 4:6.

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Aktualizujeme

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):

Muži:

Čtyřhra - 2. kolo:

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Gonzalez, Molteni (Arg.) - Nouza, Oberleitner (ČR/Rak.) 7:6 (9:7), 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Nosková (6-ČR) - Kosťuková (11-Ukr.) 7:5, 5:7, 6:4, Sabalenková (1-Běl.) - Townsendová (USA) 6:4, 6:3.

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Čtyřhra - 2. kolo:

Sie Šu-wej, Ostapenková (4-Tchaj-wan/Lot.) - Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) 6:1, 7:6 (7:4).

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

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Konduri (USA) - Kusý (ČR) 6:4, 6:3.

Juniorky:

Dvouhra - 1. kolo:

Piňerová (10-Šp.) - Heřmanová (ČR) 7:5, 6:1.

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